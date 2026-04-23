Díaz-Canel llama al pueblo de Cuba a prepararse para una guerra

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió de que la isla “debe prepararse para una posible guerra” ante una eventual agresión de Estados Unidos, señalando que “es posible que intenten agredir a Cuba” y que el país debía estar listo “para que no haya sorpresa ni derrota”.

Aunque subrayó que Cuba “no promueve la guerra, no la estimula”, aseguró que “no le tiene miedo tampoco” y que defendería la soberanía nacional si fuese necesario. En este sentido, explicó que la estrategia del país se basaba en la “guerra de todo el pueblo”, un modelo defensivo que “combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular” y en el que “cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria”. El mandatario insistió en la preparación del país ante este escenario: “Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades”, al tiempo que advirtió de que cualquier acción militar tendría un elevado “coste político internacional” y sería rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluida parte de la sociedad estadounidense. Pese a este contexto, Díaz-Canel reiteró la disposición de Cuba al diálogo con Estados Unidos “siempre y cuando se haga con respeto a la soberanía y la independencia”, y recordó que históricamente la isla mantuvo esa voluntad de entendimiento.

Asimismo, denunció el impacto del bloqueo estadounidense, vigente desde hace más de 60 años y, según afirmó, cada vez más endurecido, lo que agravó la crisis económica y energética. Señaló que estas medidas provocaron “un grupo de problemáticas” relacionadas con la falta de divisas, las dificultades productivas y las limitaciones en sectores como el turismo, en un contexto que calificó de creciente “persecución energética y financiera”, comentó el líder cubano.

En este escenario, también lamentó la situación interna del país, marcada por la escasez y las dificultades derivadas del contexto internacional. A su juicio, el endurecimiento de las sanciones incrementó la presión sobre la economía cubana. Con todo, insistió en que el país afrontaba ese momento con una estrategia defensiva y con voluntad de resistencia.