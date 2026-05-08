¿Sueñas con publicar y cruzar fronteras? Castilla y León activa ayudas para impulsar proyectos editoriales internacionales
AYUDAS
La Junta destina 140.000 euros a subvenciones para producción editorial y asistencia a ferias internacionales del sector del libro durante 2026
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a fortalecer la producción editorial y la proyección internacional de las editoriales de la Comunidad, en una apuesta estratégica por consolidar la presencia de la cultura castellana y leonesa en los mercados globales del libro.
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, la convocatoria, impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, cuenta con una dotación total de 140.000 euros y estará dirigida a empresas editoriales con residencia fiscal en Castilla y León.
La iniciativa busca apoyar tanto proyectos de producción editorial de interés cultural para la Comunidad como acciones de internacionalización mediante la participación en ferias y salones internacionales del sector del libro, dentro y fuera de España. Con ello, el Ejecutivo autonómico refuerza una línea de trabajo orientada a ampliar la visibilidad exterior de la creación literaria y editorial castellano y leonesa.
Las ayudas cubrirán hasta el 80 % de la inversión realizada en cada proyecto, con un límite máximo de 6.000 euros por modalidad. Las editoriales podrán presentar propuestas vinculadas a la edición de uno o varios libros, así como planes estratégicos de presencia internacional en eventos profesionales del sector editorial.
El programa se enmarca en un contexto de creciente interés por la exportación cultural y por la consolidación de sellos independientes con vocación internacional. Desde la Junta destacan que estas subvenciones pretenden “promover la creación literaria y la difusión de la lengua y la cultura españolas”, además de facilitar la expansión exterior de la industria cultural de la Comunidad.
Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, mientras que la justificación de los proyectos podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2027.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 7 y el 27 de mayo de 2026 y deberá formalizarse de manera telemática a través del registro electrónico de la Administración autonómica.
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