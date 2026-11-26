El Tribunal Supremo ha desestimado este jueves, 26 de noviembre, el recurso de la Abogacía del Estado contra la resolución que precisó el alcance de la suspensión cautelar del voto de españoles nacionalizadas por la "ley de nietos".

A tres días de las elecciones generales, la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que esa resolución mantiene el alcance de la medida acordada en septiembre. El listado facilitado por la Administración incluye 163.355 personas.

La Abogacía del Estado alegó que aplicar la suspensión a quienes figuran en el Censo Electoral de Residentes en España excedía el objeto del procedimiento. También advirtió de que esas personas no habían sido llamadas al proceso ni habían tenido ocasión de ser oídas, a diferencia de las inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

Al menos 11.283 personas del listado figuran en el censo de residentes en España

El Supremo explica que conoció ese dato el 5 de noviembre, cuando se lo comunicó la Oficina del Censo Electoral. La Sala señala que el censo electoral es único y que su división en dos registros responde al lugar de residencia. Según los magistrados, la suspensión se acordó sobre personas identificadas en el listado, por lo que sigue vigente si alguna cambia de domicilio y pasa de un registro al otro.

El tribunal mantiene la excepción para las 901 personas que ya han presentado la certificación consular exigida y para quienes la aporten, en los términos fijados por la Sala, antes de la jornada electoral. En cuanto a las personas cuya inscripción siga suspendida, los magistrados indican que las mesas deberán conservar sus votos en el expediente del escrutinio, sin introducirlos en las urnas del Congreso ni del Senado.