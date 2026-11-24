David Casarejos Moya Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación en el CGCEE Presidente del Consejo de Residentes de Manchester (CREeCUK)

Desde el sábado 21 de noviembre, con la apertura de las urnas en los consulados españoles de todo el mundo, cientos de personas han vuelto a protagonizar una imagen esperanzadora: largas colas a las puertas de las oficinas consulares.

Personas esperando durante horas. Familias recorriendo decenas o incluso cientos de kilómetros y reorganizando su fin de semana o pidiendo permiso en el trabajo para poder acercarse a un consulado. No es una imagen habitual y precisamente por eso merece una reflexión que va mucho más allá de una cuestión de gestión administrativa.

Porque esas colas no hablan únicamente de organización, hablan de democracia.

Hablan de la determinación de una ciudadanía que percibe que algunos de los derechos conquistados por la comunidad española en el exterior vuelven a estar en discusión.

Mientras algunos dirigentes continúan viendo a los españoles en el exterior como una nota a pie de página de la democracia española, millones de ciudadanas y ciudadanos observan con preocupación cómo vuelven a aparecer discursos que cuestionan derechos que parecían consolidados.

Detrás de esas colas hay una realidad incómoda que no deberíamos ignorar: cada vez que se habla de limitar el voto exterior, de poner bajo sospecha a quienes residen fuera, de dificultar su participación política o de cuestionar la legitimidad de su presencia en el censo electoral, se está enviando un mensaje muy claro a más de tres millones de personas con nacionalidad española residentes en el exterior.

Y ese mensaje es que hay quien sigue considerando a quien vive fuera de España como una ciudadanía de segunda.

Resulta llamativo que quienes llenan discursos con referencias a España, a la nación y a la unidad nacional tengan tantas dificultades para aceptar que la nación española también vive fuera de sus fronteras.

Las españolas y los españoles en el exterior trabajan, representan a España, mantienen vínculos económicos, culturales y familiares con nuestro país y, sobre todo, siguen formando parte de la ciudadanía española.

La ciudadanía española no caduca cuando se cruza una frontera.

Sin embargo, durante los últimos meses hemos escuchado propuestas que apuntan en dirección contraria. La preocupación de buena parte de la ciudadanía española en el exterior no surge de la nada. Surge de iniciativas concretas promovidas por el Partido Popular y Vox que afectan directamente al ejercicio de los derechos de la ciudadanía exterior.

Vox ha planteado la supresión del voto por correo para los españoles inscritos en el CERA, defendiendo un modelo de voto exclusivamente presencial en consulados y embajadas. Quien conozca mínimamente la realidad de la emigración española sabe lo que eso significa. Significa obligar a españoles y españolas que viven a cientos o incluso miles de kilómetros de una oficina consular a asumir costes económicos y desplazamientos imposibles para poder ejercer un derecho fundamental. En la práctica, sería volver a levantar barreras que dificultan la participación electoral de quienes viven fuera de España.

Al mismo tiempo, la formación ha cuestionado reiteradamente el crecimiento del censo exterior y ha pedido revisar o paralizar determinadas incorporaciones al mismo, sembrando dudas sobre la legitimidad de quienes han adquirido recientemente la nacionalidad española y de su participación democrática.

Por su parte, el Partido Popular ha impulsado iniciativas orientadas a fiscalizar el crecimiento del censo electoral exterior, ha cuestionado públicamente el incremento del número de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto y ha respaldado posiciones favorables a revisar determinadas incorporaciones al censo. Diversos dirigentes populares también han expresado su preocupación por el impacto electoral derivado del crecimiento de la ciudadanía exterior y plantean por primera vez que quien no viva en España un periodo de tiempo elegido por ellos, desde la Calle Génova, no vote.

Puede que para algunos estas propuestas sean simples debates técnicos.

Para quienes viven fuera de España no lo son.

La historia reciente debería servirnos de vacuna contra estos planteamientos.

El voto rogado también fue presentado como una reforma técnica. Se nos dijo que garantizaba mayor seguridad y transparencia. El resultado fue la exclusión de cientos de miles de españoles y españolas del proceso democrático. La participación electoral de la emigración se desplomó hasta niveles incompatibles con una democracia avanzada y durante años se normalizó que millones de ciudadanos encontraran más dificultades para votar que cualquier otro español.

Costó más de una década corregir aquel error.

Por eso preocupa escuchar nuevamente discursos que apuntan en la misma dirección.

Las colas que estamos viendo estos días coincidiendo con la apertura de las urnas son también consecuencia de esa preocupación. Son la respuesta de una ciudadanía que ha comprendido algo fundamental: los derechos pueden conquistarse, pero también pueden perderse.

Quizá por eso la imagen más importante de estos días no sea la espera ni la saturación administrativa. Lo verdaderamente importante es la voluntad de participar. Miles de personas han decidido dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para ejercer un derecho que demasiadas veces se da por sentado.

Durante demasiado tiempo se dijo a los españoles y españolas en el exterior que su participación era complicada, costosa o secundaria. Hoy, cada persona que hace cola frente a un consulado está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que la distancia no reduce la condición de ciudadanía y que ningún kilómetro puede justificar menos derechos democráticos.

Y precisamente por eso estas jornadas electorales tienen una importancia especial. Desde ayer y hasta el cierre de las urnas, la mejor respuesta a quienes cuestionan el papel de la ciudadanía exterior no es una declaración ni un comunicado.

Es el voto. Al final, esta es la herramienta más poderosa que tenemos la ciudadanía: una papeleta dentro de una urna.

Cada papeleta depositada en un consulado constituye una afirmación democrática. Es la prueba de que quienes viven en el exterior existen, participan y no están dispuestos a aceptar que otros decidan si sus derechos son más o menos válidos según el lugar en el que residen.

Por eso es importante acudir a votar. Cuanta más participación haya, más difícil será sostener el argumento de que los españoles en el exterior son una realidad marginal o irrelevante para la democracia española. Si algunos pretenden reducir a la emigración española a una estadística incómoda o a un problema electoral, corresponde a la propia ciudadanía exterior demostrar exactamente lo contrario.

Las colas que hemos visto estos días no deberían terminar en una ventanilla, sino que tienen que continuar ante las urnas.

Algunos observan esas colas y ven un problema administrativo, pero yo veo algo distinto. Veo la manifestación visible de un temor compartido: que vuelvan a cuestionarse derechos que deberían considerarse definitivamente consolidados.

Y quizá esa sea la principal lección que dejan estas imágenes. Cuando miles de personas hacen cola durante horas ante un consulado, la pregunta no es si tienen derecho a participar en la vida democrática española.

La democracia respondió a esa cuestión hace mucho tiempo.

La pregunta verdadera es otra: ¿por qué sigue habiendo fuerzas políticas que consideran a los españoles en el exterior un problema electoral en lugar de reconocerlos como lo que son, personas con exactamente los mismos derechos que cualquier otra?

Porque las colas ante los consulados no eran una imagen de resignación sino una demostración de resistencia democrática y más aún una advertencia.

La ciudadanía española en el exterior ha aprendido algo que la historia nos recuerda una y otra vez: los derechos nunca están garantizados para siempre. Hay que defenderlos, ejercerlos y protegerlos, ya sea con la voz o con la presencia en los consulados y, sobre todo, con el voto en una urna.

Porque los derechos que no se ejercen terminan siendo más fáciles de cuestionar.

…y si podemos cambiar el color de un escaño, pues mucho mejor.