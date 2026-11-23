El debate sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero ha adquirido una nueva dimensión a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el ejercicio del derecho de sufragio de una parte de los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democratica.

Gracias a esa ley miles de descendientes de emigrantes y exiliados han podido acceder a la nacionalidad española y con ella, a los derechos inherentes a la ciudadanía. Decía la Ley: “La memoria de las víctimas del golpe de estado, la guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un inexcusable deber moral en la vida política y es un signo de calidad de la democracia".

La Instrucción de 25 de octubre de 2022 estableció una presunción de la condición de exiliado para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos casos debía acreditarse documentalmente la salida de España, pero no era necesario aportar una prueba adicional específica de que aquella salida había sido consecuencia del exilio.

No se puede exigir retrospectivamente a los nietos de quienes huyeron de España que aporten documentos que sus abuelos nunca tuvieron obligación de obtener, conservar o registrar. Muchos salieron en circunstancias dramáticas, cruzaron fronteras, se instalaron en Francia, México, Argentina, Cuba u otros países y reconstruyeron sus vidas. No tenían por qué imaginar que, varias generaciones después, sus descendientes necesitarían demostrar documentalmente las circunstancias de aquella salida.

Tener reconocida la nacionalidad española debe llevar aparejado los derechos políticos reconocidos en la Constitución, no se puede cuestionar la legitimidad del voto de quienes la han adquirido conforme a la ley.

La magistrada Alicia Millan Hernandis cuestiona en su voto discrepante que la suspensión se apoyase invocando un posible riesgo para futuros procesos electorales, cuando la privación del ejercicio del sufragio los afecta de manera inmediata.

Esta cuestión adquiere especial relevancia con la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre, al convertir en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados.

Su razonamiento es que si se impide votar a un ciudadano y posteriormente una sentencia reconoce que tenía derecho a hacerlo, nadie podrá devolverle la oportunidad de participar en aquellas elecciones.

El fantasma del pucherazo y la realidad del voto CERA

Esta controversia ha contribuido también a alimentar un discurso que va mucho más allá de los expedientes de los 163.000 afectados, ahora ya solo 113.326: la sospecha sobre la legitimidad del voto de los españoles residentes en el extranjero.

Cada vez que se habla del voto exterior aparece la posibilidad de que pueda facilitar un fraude electoral, alterar los resultados de unas elecciones o incluso provocar un supuesto «pucherazo».

Son acusaciones de enorme gravedad que no pueden convertirse en argumentos políticos sin pruebas concretas. El voto CERA no es un mecanismo excepcional, es el ejercicio del mismo derecho

de sufragio que tienen los españoles residentes en el territorio nacional. Su particularidad reside en las dificultades materiales y administrativas derivadas de la distancia, no en una menor legitimidad de quienes lo ejercen y no puede por lo tanto convertirse en una sospecha generalizada sobre todo el electorado exterior.

Decía la Magistrada “No cabria equiparar esta situación a la provocada por actuaciones fraudulentas dirigidas a alterar la composición del cuerpo electoral” y recuerda, además, que los electores afectados representan aproximadamente el 0,42 %, - después de las correcciones el 0,29% - del censo total.

Se utilizó también como argumento el crecimiento del número de electores CERA en determinados municipios, en ocasiones superior al de quienes actualmente residen en ellos.

Pero este fenómeno no nació con la Ley de Memoria Democrática. España tiene una larga historia de emigración. En numerosos municipios de Galicia, Asturias, Castilla y León y otras comunidades. Las sucesivas generaciones de emigrantes han construido una población española en el exterior que puede superar ampliamente a la que permanece en el territorio, 13 provincias españolas tienen más del 10% de sus electores en el exterior, 33 más del 5% y Ourense más del 30%.

Esta circunstancia no constituye por sí misma ninguna irregularidad. Es la consecuencia de una historia demográfica y familiar que no puede confundirse con un fraude electoral.

También se difundió la idea de que el envío de numerosos votos a una determinada provincia podía servir para alterar el resultado, esta afirmación no resiste un análisis serio del crecimiento del CERA

La democracia no puede funcionar con la sospecha permanente hacia una parte de su ciudadanía. Las garantías electorales deben proteger el voto, no convertirse en una excusa para deslegitimarlo.

El verdadero problema: la participación

Si hay un problema que debería ocupar el centro del debate es la baja participación electoral de los españoles residentes en el exterior.

La experiencia del voto rogado fue especialmente negativa. La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 12/2022 reconoció que, en las elecciones generales de 2011, 2015, 2016 y 2019, la participación real de los electores residentes en el extranjero se situó entre el 4,73 % y el 6,8 %.

Una parte importante de los ciudadanos que solicitaban el voto no llegaba a ejercerlo, muchas veces porque no recibía la documentación electoral a tiempo o porque se producían incidencias en el envío de las papeletas.

La reforma de 2022 corrigió en gran parte aquella situación, al eliminar la obligación de rogar previamente el voto. La participación creció al 8,87 % pero muy lejos del 32% en 2008, anterior al voto rogado.

Un informe del CGCEE señala que, en las generales de 2023 se recibieron 233.774 sobres, de los cuales 208.475 fueron finalmente escrutados. Los otros 25.299 fueron descartados antes de entrar en urna por incumplir los requisitos. Es decir, aproximadamente uno de cada 9 sobres recibidos. Sin contar los 3.554 votos nulos.

Todavía existen muchas dificultades de recepción de la documentación, hay países donde no hay correos o no funcionan, plazos ajustados, desplazamientos a los consulados y diferencias importantes entre países y demarcaciones consulares.

El objetivo no debe ser de controlar cada vez más el voto exterior, sino conseguir que este derecho pueda ser ejercido de manera sencilla, segura y efectiva.

El voto electrónico: una experiencia que España no debería ignorar

Hay experiencias internacionales que merecen ser estudiadas. Francia ofrece un ejemplo especialmente interesante. Los ciudadanos franceses residentes en el extranjero pueden votar por internet en las elecciones legislativas, además de disponer de otras modalidades de votación.

En la segunda vuelta, la participación de los franceses residentes en el extranjero alcanzó el 37,69 %. Una participación cuatro veces superior a la española. Más del 70 % de los votos emitidos en la segunda vuelta se canalizaron por internet.

Naturalmente, el voto electrónico debe implantarse con garantías exigentes: identificación segura, secreto del sufragio, integridad de los resultados, trazabilidad de los procedimientos, auditorías y protección frente a ataques informáticos, la seguridad y la participación no son incompatibles.

El CGCEE propuso de hacer una prueba piloto en las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles.

Una circunscripción exterior: de electores dispersos a ciudadanos representados

Pero facilitar el voto no es suficiente. Existe también un problema de representación política.

Actualmente, los españoles residentes en el extranjero votan por las candidaturas de la provincia en la que estuvieron inscritos antes de trasladar su residencia fuera de España. Sus votos se distribuyen entre las circunscripciones provinciales y las ciudades autónomas.

Esto significa que millones de electores no cuentan con representantes elegidos específicamente para defender sus intereses y trasladar al Parlamento sus problemas particulares.

La protección consular, la asistencia sanitaria durante los desplazamientos a España, la nacionalidad, la homologación de títulos, las pensiones, recuperar el IMSERSO para los mayores que viven fuera, las aulas de lengua y cultura españolas, la movilidad, la fiscalidad, las ayudas a las mujeres víctimas de violencia, el retorno o la atención a las nuevas generaciones de españoles en el exterior son cuestiones que necesitan una atención política continuada.

Otros países también con importantes comunidades de emigrantes han encontrado fórmulas para que sus ciudadanos tengan voz propia en sus parlamentos.

Portugal cuenta con cuatro diputados elegidos por los residentes en el extranjero, dos por la circunscripción de Europa y dos por la de fuera de Europa. Italia reserva ocho diputados y cuatro senadores a sus ciudadanos residentes fuera del país, mediante una circunscripción exterior propia.

Francia dispone de once diputados elegidos en circunscripciones exteriores, elegidos por sufragio universal y doce senadores elegidos por un colegio electoral compuesto principalmente por los 433 consejeros de las Asambleas de Franceses del Extranjero, órganos similares a nuestros CRE.

No son sistemas idénticos, pero todos reconocen una misma realidad: residir fuera del territorio nacional no significa dejar de formar parte de la comunidad política.

En España, la propuesta de crear circunscripciones exteriores ha sido defendida también desde el propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). En noviembre de 2023, el Consejo acordó instar a los grupos parlamentarios a estudiar una reforma constitucional y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que permita elegir representantes específicos de los españoles residentes en el extranjero. También pidió a las comunidades autónomas que estudien la posibilidad de establecer circunscripciones exteriores en sus propios parlamentos cuando su marco jurídico lo permita.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido la creación de una circunscripción electoral específica para la emigración asturiana, que permitiría elegir directamente a un diputado representante de los asturianos residentes en el exterior en la Junta General del Principado. La propuesta parte de una idea sencilla: existe una Asturias exterior que también forma parte de la realidad política y social de la comunidad. Asturias es la segunda comunidad Autónoma después de Galicia, con más residentes en proporción a su población.

En Cataluña, una iniciativa legislativa popular registrada en septiembre de 2025 para impulsar una ley electoral propia ha planteado igualmente una circunscripción específica para los catalanes residentes en el extranjero, junto con el voto electrónico y el voto delegado.

Es una demanda que responde a la dimensión actual de la ciudadanía española residente fuera del país. La creación de una circunscripción exterior exigiría estudiar su encaje constitucional, la distribución de escaños, el sistema de elección y las garantías de representación.

Si otros países europeos han sido capaces de encontrar fórmulas para que sus ciudadanos en el exterior elijan representantes propios, España también debería abordar seriamente esta posibilidad.

Una democracia que debe mirar más allá de sus fronteras.

España tiene millones de ciudadanos fuera de su territorio. Son emigrantes históricos, descendientes de quienes tuvieron que marcharse, profesionales, trabajadores, estudiantes, familias y nuevas generaciones que mantienen vínculos personales, culturales, económicos y políticos con el país.

Tiene también una deuda con su emigración. El Estatuto de la Ciudadanía Española explicaba, después de reconocer “su contribución tanto al crecimiento económico español como a su consolidación democrática” que “España debe considerar a su comunidad emigrante como un auténtico capital social: su compromiso con su tierra de origen la convierte en un recurso fundamental para la proyección de España en el exterior.

Los residentes en el exterior no deberíamos tener que justificar permanentemente la legitimidad de nuestro voto ni encontrar más obstáculos para participar en la democracia que quienes residen dentro del país y los nietos del exilio no tendrían que verse obligados a cargar con la exigencia de reconstruir documentalmente una historia familiar.

El camino debería ser de reflexionar sobre cómo garantizar la seguridad jurídica, respetar los derechos adquiridos y modernizar los procedimientos electorales. Facilitar la participación, mejorar la información electoral y dotar a esta ciudadanía de una representación política propia.

El voto electrónico, una circunscripción exterior y una administración electoral más accesible son instrumentos para avanzar en esa dirección.

La democracia se debilita cuando se ponen obstáculos al ejercicio de sus derechos o cuando una parte de la ciudadanía siente que su participación importa menos que la de los demás. No pedimos privilegios, solo igualdad de derechos y una política acorde con la dimensión de la ciudadanía española residente fuera del país.

Menos sospechas, más participación y una representación política a la altura de una ciudadanía que, aunque viva fuera, sigue siendo parte de España.