Susana Carbia, presidenta del CRE y candidata de “Españoles Unidos”, defiende reforzar consulados y crear nuevas oficinas ante la saturación por la Ley de Nietos

La candidatura “Españoles Unidos” asegura haber cumplido una de sus principales promesas de campaña en 2021: recorrer la demarcación consular de Buenos Aires para conocer de primera mano las necesidades de la colectividad española. Durante estos desplazamientos, la presidenta del CRE, Susana Carbia, destaca el contacto directo con viceconsulados y agencias consulares, así como la recogida de demandas vinculadas a la tramitación de documentación, la distancia geográfica y las dificultades administrativas.

Han recorrido más de 5.000 kilómetros informando y asesorando a los españoles en la provincia de Buenos Aires ¿Qué aprendizaje han obtenido de estas visitas?

Recorrer la demarcación fue una de las promesas de campaña 2021 de nuestra lista “Españoles Unidos” y cumplimos. Acercarse a las instituciones más alejadas de la demarcación, a los viceconsulados y agencias consulares fue muy importante para recoger de primera mano su situación, las dificultades para realizar los trámites agravados por las distancias, situaciones de discapacidad dónde pudimos asesorar y conectar con los organismos correspondientes. Realizamos charlas y llevamos información sobre herramientas disponibles, tanto del Estado Español como de las autonomías. Del mismo modo trasladamos al Consulado la necesidad de sumar competencias a los viceconsulados y agencias consulares para facilitar los trámites a los españoles residentes en la zona.

El acceso a la Nacionalidad y su tramitación ha puesto al límite a los servicios consulares. Desde el CRE han demandado más y mejores medios para paliar el colapso consular ¿Van a seguir trabajando en esa línea?

Desde ya, lo habíamos anticipado, sabíamos que el volumen de solicitudes en la demarcación Buenos Aires sería muy importante. Lo expresamos en muchas oportunidades mediantes comunicados elevados a todos los organismos competentes. Trasladamos dos propuestas al CGCEE para reforzar personal, medios informáticos y fundamentalmente la creación de un mínimo de cuatros consulados en la demarcación para hacer frente a los trámites ordinarios requeridos por los españoles y a la agilización de resoluciones de los expedientes presentados por LMD. Incluso con motivo de las visitas del ministro Albares y ministro Angel Torres le trasladamos la urgente necesidad de implementar medidas para resolver el volumen de trámites al que tiene que hacer frente esta demarcación.

En la imagen Susana Carbia y Martín Miméndez Casaleiro | "Españoles Unidos"

¿Son partidarios de una reforma del Código Civil para garantizar un acceso a la Nacionalidad española sin plazos?

Sin duda, totalmente de acuerdo con una reforma del CódigoCcivil para dar una solución permanente al acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes. Una reforma que permita corregir todas las desigualdades, sin plazos ni límites de tiempo. Además el trabajo de “Españoles Unidos” en este sentido no es reciente, el 21 de octubre de 2019, con motivo de ser la representante del CRE Buenos Aires ante el CGCEE, llevamos una propuesta que consistía en la modificación del Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española por los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Sin duda una temática desarrollada y tratada desde hace muchos años en la comisión de derechos civiles del CGCEE.

¿Cuáles diría que son hoy los principales problemas que afectan a la colectividad en Buenos Aires?

Claramente la administración tendría que haber destinado recursos humanos, técnicos y edilicios antes de la implementación de la LMD, la enorme demanda superó la capacidad operativa de gran parte de los consulados provocando que hoy los españoles tengan dificultades para realizar trámites ordinarios y actualizar su documentación en plazos razonables. Del mismo modo una enorme injusticia que los descendientes de españoles que presentaron su solicitud para acceder a su nacionalidad mediante la aplicación de una ley vigente no puedan concretarla por carecer de medios la administración. Estas dos situaciones provocan una gran frustración en la colectividad y hemos denunciado este colapso en muchas oportunidades a efectos de provocar una toma de conciencia por parte de las autoridades competentes y solicitando pronta respuesta para acelerar todas estas gestiones.

¿Y cuáles son sus principales propuestas para solucionarlos?

“Españoles Unidos” es un equipo que trabaja desde hace mucho tiempo elaborando propuestas y conformando una red con las instituciones que nos permite tener una amplia mirada y diferentes alternativas. Sin duda se realizaron muchas acciones que a veces pasan desapercibidas pero es trabajo realizado por los consejeros de los CREs y del CGCEE como por ejemplo haber logrado que una vez terminado el plazo de la LMD, mediante el IDU, en el caso de Buenos Aires u otro método de credenciales fehacientes se sigan recibiendo los expedientes, es uno de los ejemplos.

La candidatura de la Lista 1 de "Españoles Unidos" | "Españoles Unidos"

Las propuestas las elevamos oportunamente e insistiremos incansablemente hasta que el Ministerio competente dote a esta demarcación de medios informáticos, digitalización de expedientes, colaboración de otros registros, creación de otras oficinas consulares en la misma demarcación con reparto de tareas y capacidad independiente de resolución. Misiones consulares dentro de la demarcación para facilitar los trámites a quienes por discapacidad no puedan trasladarse. La demarcación Buenos Aires pronto tendrá más de un millón de españoles, las propuestas se plantearon pero es necesario no dilatar más su implementación.

Hay problemas que son históricos entre la emigración como el acceso al voto, a la nacionalidad, los viajes del Imserso, la cobertura sanitaria, mejores baremos para las pensiones asistenciales no contributivas, más ayudas para las instituciones, entre otros. Desde el CGCEE se ha planteado la posibilidad de una implementar una circunscripción exterior para que los españoles en el exterior tengan voz en las Cortes Generales ¿Qué les parecería la medida?

Año tras año los CREs y el CGCEE solicitamos mejorar los procedimientos del voto en el exterior, derecho no temporal de los descendientes a la nacionalidad, recuperación del IMSERSO para los españoles residentes en América, cobertura sanitaria, baremos más acordes en países dónde los mayores no cubren sus necesidades básicas, recuperar los programas de jóvenes, investigación, prensa, activar los plazos de homologación de títulos, creación de oficinas de información del retorno, seguiremos trabajando en todos estos temas.

El CGCEE a través de la comisión de derechos civiles viene trabajando una propuesta de circunscripción exterior que permita tener representantes en las Cortes Generales, estamos por la labor de impulsar el voto exterior, en los últimos años sobre todo en América ha sido una participación muy baja, es necesario estudiar todas las alternativas que permitan que los emigrantes residentes en el exterior tengan voz y su representación sea efectiva.

El voto exterior sigue planteando muchos problemas, con los servicios postales, las distancias de los consulados, anulaciones por los errores que se detectan ¿Cuál es su propuesta para mejorar el acceso al voto?

Garantizar el derecho al voto es una obligación y en igualdad de condiciones, por lo tanto es necesarios ampliar los lugares de votación y optimizar los plazos de correos para que la documentación llegue en tiempo y forma.