Taipéi se prepara para acoger el XII Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas

Después de más de dos décadas, el Congreso Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) regresará a Taipéi, del 21 al 23 de enero de 2027, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU). La convocatoria, realizada por la AAH junto con la Asociación Taiwanesa de Hispanistas (ATH) y la NTU, reunirá a expertos y académicos de los cinco continentes en torno al mundo hispánico.

El XII Congreso Internacional se desarrollará en modalidad presencial y contará con conferencias plenarias, paneles y sesiones simultáneas de comunicaciones centradas en dos ejes temáticos principales: “Una mirada retrospectiva, reflexiva e intercultural: el futuro del hispanismo” y “Del Galeón de Manila a la IA: el intercambio y la influencia lingüística y cultural”.

Los interesados en participar como asistentes o presentar comunicaciones podrán enviar sus inscripciones y propuestas hasta el 30 de abril de 2026 en primera convocatoria, o hasta el 30 de septiembre de 2026 en segunda convocatoria.

Este encuentro académico coincide con la celebración del primer centenario de la Generación del 27, hito que marcó la entrada de nuevas corrientes literarias occidentales en Asia y que ha inspirado a poetas y estudiosos durante el último siglo. El Congreso se plantea como un espacio para reflexionar, compartir conocimientos y fortalecer la práctica del hispanismo en Asia y en el mundo.

Fundada el 26 de agosto de 1985 en Seúl, la Asociación Asiática de Hispanistas nació gracias a la colaboración de universidades e instituciones de Corea, Filipinas, Japón y Taiwán. Actualmente con sede en Taipéi, la AAH promueve la lengua, la literatura y el arte hispano en Asia y fomenta la cooperación entre asociaciones nacionales de hispanistas. A lo largo de sus 40 años de historia, ha organizado congresos y proyectos de investigación en diversos países asiáticos, consolidándose como referente del hispanismo en contextos multiculturales.