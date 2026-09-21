Un total de 59 castellanos y leoneses regresaron a la comunidad con empleo en 2025

El programa ‘Volver Castilla y León’, impulsado por la Junta de Castilla y León para favorecer el retorno de personas originarias de la Comunidad, facilitó durante 2025 el regreso de 59 castellanos y leoneses, según el balance presentado este jueves por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la inauguración en León del I Foro ‘Volver a Castilla y León’.

Del total de retornados, 36 se incorporaron al mercado laboral por cuenta ajena, mientras que otros 23 pusieron en marcha una actividad como autónomos. Con estos resultados, el programa acumula ya 104 retornos, al sumar los 45 registrados durante el proyecto piloto desarrollado en 2024.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con CEOE Castilla y León y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, que participan en la difusión del programa y en la conexión entre los castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad y las necesidades de profesionales de las empresas.

Durante 2025, el programa realizó 676 actuaciones de información y asesoramiento y contabilizó 235 inscripciones. Entre las personas interesadas, 97 buscaban una oportunidad laboral y 71 tenían intención de emprender en Castilla y León. Además, participaron 67 empresas y entidades, que ofrecieron un total de 90 puestos de trabajo.

Ayudas de hasta 5.000 euros

El programa contempla ayudas de 5.000 euros para las empresas por cada contrato realizado a una persona castellana y leonesa retornada. La misma cuantía puede recibirla quien regrese a la Comunidad para iniciar una actividad como autónomo, con el compromiso de mantener el empleo o la actividad durante al menos un año.

Estas ayudas son compatibles con las previstas en el programa ‘Pasaporte de Vuelta’, que contempla subvenciones de hasta 6.600 euros en función de factores como la edad del beneficiario, las personas a su cargo o el retorno al medio rural.

Durante la presentación del balance, González Gago destacó la importancia de la colaboración entre la Administración y el tejido empresarial para facilitar el regreso de profesionales que actualmente viven fuera de Castilla y León.“Las empresas necesitan profesionales y tenemos talento castellano y leonés fuera de nuestra Comunidad que puede estar dispuesto a regresar. Nuestro objetivo debe ser conectar ambas realidades”, señaló el consejero.

Ruth Andérez se dirige al foro | Gobierno de Castilla y León

Los datos del programa muestran que el retorno afecta a perfiles profesionales diversos. De las 59 personas que regresaron en 2025, 33 son mujeres y 26 hombres, mientras que 27 tienen menos de 35 años.

Además, 43 cuentan con estudios universitarios, de grado o posgrado, y otras diez disponen de formación técnica o de Formación Profesional.

Por sectores, 26 retornados procedían del ámbito de los servicios, principalmente comercio, sanidad, turismo y hostelería. Otros 19 estaban vinculados al sector industrial, incluida la industria agroalimentaria; 11 procedían de la consultoría y la tecnología; dos de la agricultura y uno del ámbito de las organizaciones no gubernamentales.

El programa también ha permitido atraer profesionales desde distintos puntos del país y del extranjero. 44 de los retornados en 2025 regresaron desde otras comunidades autónomas, mientras que los otros 15 volvieron desde otros países de Europa, América, Asia y Oceanía.

Para la Junta, estas cifras reflejan que las políticas de retorno pueden contribuir no solo a la recuperación demográfica, sino también a incorporar experiencia y cualificación al mercado laboral, reforzar el tejido empresarial y cubrir las necesidades de profesionales de las empresas de Castilla y León.

“Para volver hacen falta oportunidades. Hace falta empleo. Hace falta emprendimiento. Hace falta encontrar un proyecto profesional que permita construir aquí también un proyecto de vida”, concluyó González Gago.