Más de tres décadas de Andalucía en el corazón de la Comunidad Valenciana

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECA-CV) conmemora 35 años de historia desde su reconocimiento oficial por la Junta de Andalucía, una trayectoria marcada por la unión, la promoción de la cultura andaluza y el trabajo de las casas regionales repartidas por el territorio valenciano.

La Federación fue fundada y reconocida por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 10 de septiembre de 1991. Su origen estuvo en la unión de tres entidades valencianas: la Casa Cultural de Andalucía en Moncada, la Asociación Cultural Andaluza de Ontinyent y la Asociación Cultural Andaluza de Tavernes Blanques.

La resolución fue firmada por Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, que reconoció a estas entidades, junto a otras comunidades andaluzas de Cataluña y Madrid, como «Comunidades Andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz».

La creación de la Federación no correspondió a una única persona, sino al esfuerzo conjunto de las tres casas fundadoras. Sus respectivos presidentes de aquel momento fueron los promotores que, mediante el acta fundacional, pusieron en marcha esta organización, que con el paso de las décadas se convertiría en un referente del asociacionismo andaluz en la Comunidad Valenciana.

De tres entidades a cerca de medio centenar

Desde aquel pequeño grupo inicial, la FECA-CV ha ido creciendo hasta reunir actualmente a cerca de 50 entidades, extendidas por la Comunidad Valenciana desde Benicarló hasta Elche.

La Federación tiene su sede en la calle San Antonio, 22, bajo, de Valencia, y está presidida por Purificación Torres López, Puri, una figura estrechamente vinculada a la actividad de las casas andaluzas valencianas.Su presencia es habitual en las principales celebraciones relacionadas con la cultura andaluza en Valencia, entre ellas el Día de Andalucía, la Feria de Abril de Valencia y la Romería del Rocío.

El 35 aniversario de la Federación se celebró precisamente en Moncada, uno de los lugares vinculados a sus orígenes. La conmemoración incluyó una exposición fotográfica que repasó parte de la historia de estas tres décadas y media de actividad asociativa.

Durante el acto también se rindió homenaje a María García, vinculada a la Rociera de Moncada, en reconocimiento a su trayectoria y aportación.

Entre las actividades que reflejan la dimensión cultural y religiosa de estas celebraciones destaca la procesión con la Virgen del Rocío, que recorrió las calles del centro histórico de Valencia desde la sede de la Federación hasta la Catedral.

En esta ocasión también participaron representantes de distintas comunidades y entidades regionales. Entre ellos estuvo el Centro Galego de Valencia, representado por su presidente, Manuel Fortes Pérez, y por la asociada Mónica Martín Vidal, quien participó en el recorrido ataviada con el traje tradicional gallego.

La procesión reunió a jóvenes y mayores, sevillanas y representantes de distintas tradiciones culturales, en un desfile lleno de color que despertó también el interés de numerosos turistas y vecinos que contemplaron el paso de la imagen por las calles del casco histórico.

La comitiva contó asimismo con la presencia del director territorial de Participación de la Generalitat Valenciana, José Salvador Tárrega, que acompañó a los representantes de las distintas entidades durante parte del recorrido.

La reina de la Federación, Alicia Suárez Sánchez, participó igualmente en esta celebración, que volvió a poner de manifiesto la capacidad de las casas regionales para mantener vivas sus tradiciones y, al mismo tiempo, compartirlas con el conjunto de la sociedad valenciana.

Presentación del estandarte | Felipe Cid

Un encuentro entre Andalucía y Galicia

Para quien suscribe estas líneas, la participación tuvo además un significado especial. Como cubano y gallego, fue un honor representar al Centro Galego de Valencia en un acontecimiento dedicado a la Virgen del Rocío y compartir camino con representantes de otras comunidades.

Queda, por ello, el agradecimiento a Manuel Fortes Pérez, presidente del Centro Galego de Valencia, por la oportunidad de representar a la entidad en este hermoso encuentro.

Treinta y cinco años después de aquella unión de tres casas andaluzas, la FECA-CV continúa escribiendo su historia. Una historia construida por generaciones de personas que, lejos de su tierra de origen o vinculadas a ella por tradición familiar, han encontrado en el asociacionismo una forma de mantener vivas sus raíces y de enriquecer la diversidad cultural de la Comunidad Valenciana.

Y como despedida, queda el deseo de que la Blanca Paloma siga acompañando y bendiciendo el camino de todos quienes participan en esta celebración, ayudándonos a continuar juntos nuestro camino por la vida.