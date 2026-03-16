Tres mujeres de la colectividad gallega en Argentina reciben el reconocimiento “A Barca de Sálvora á Muller Galega”

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A BARCA DE SALVORA Á MULLER GALEGA
El Centro Gallego de Avellaneda entregó en Buenos Aires las distinciones “A Barca de Sálvora á Muller Galega”, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria y el compromiso de mujeres de la diáspora que han contribuido a preservar la cultura y las tradiciones gallegas en el exterior.
En esta edición fueron homenajeadas tres mujeres por su dedicación a la vida cultural y asociativa de la colectividad gallega en Argentina.
La primera de ellas fue Graciela Romero Canay, emigrada desde Porto do Son siendo muy joven y considerada un ejemplo de superación y compromiso con la comunidad gallega en el país.También fue reconocida María Hortensia Arcay Insua, con más de cincuenta años de participación activa en actividades culturales y en la directiva de la entidad. La tercera distinción recayó en Araceli Fernández Peña, docente e impulsora de numerosas agrupaciones de música y danza tradicional gallega dentro de la colectividad.
El reconocimiento “A Barca de Sálvora á Muller Galega” forma parte de las iniciativas impulsadas por la Xunta para visibilizar el papel de las mujeres en la diáspora y reconocer su contribución al mantenimiento del tejido cultural y asociativo gallego en el exterior.El acto se celebró en el Centro Galego de Avellaneda con motivo del Día de la Mujer y contó con la participación del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del delegado de la Xunta en el país, Alejandro López Dobarro, además de representantes de la colectividad y miembros de la entidad.
Durante su intervención, Miranda subrayó el papel fundamental de las mujeres en la vida de las comunidades gallegas en el exterior y en la transmisión de la identidad cultural. “Las mujeres de la emigración han sido clave para mantener viva la identidad gallega en las comunidades del exterior”, afirmó.
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