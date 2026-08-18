"Unha maleta de cartón", el documental sobre la emigración gallega que nació en una aldea de Pontevedra

Una pequeña parroquia de Pontevedra se ha convertido en punto de partida de una historia que persigue recuperar la memoria de la emigración gallega y llevarla mucho más allá de sus fronteras. "Unha maleta de cartón", un documental nacido en San Vicenzo de Cerponzóns, reúne los testimonios y memora de aquellos emigrantes que un día partieron hacia América y Europa, de sus hijos, nietos y bisnietos.

El proyecto fue impulsado por la Asociación de Veciños O Chedeiro y tiene su origen en una experiencia tan cotidiana como un grupo de WhatsApp. Hace algunos años, varios vecinos de Cerponzóns comenzaron a reunir en ese espacio a personas emigradas y a descendientes. Con el tiempo, la iniciativa fue conectando a familias vinculadas con Argentina, Uruguay, Brasil, Australia, Francia, Suiza y distintos puntos de España.

De las conversaciones, los recuerdos compartidos y el deseo de preservar unas historias que forman parte de la identidad de muchas familias gallegas surgió la idea de convertir esas experiencias en un documental.

"Unha maleta de cartón" fue estrenado en la UNED de Pontevedra y desde entonces no ha dejado de crecer. En YouTube supera ya las 1.500 visualizaciones y está siendo proyectado en distintos espacios, protagonizando encuentros y charlas en las que sus impulsores explican el proceso de elaboración y las historias que hay detrás de cada uno de sus protagonistas.

Otro de los momentos del documental | Asociación de Vecinos de Cerponzóns

Se ha podido ver en lugares tan distintos como el Centro Social de Santa María de Xeve y en el Centro Penitenciario de A Lama, donde fue visto por más de 300 internos e internas. La acogida, según sus artífices, ha sido especialmente positiva y ha recibido numerosas felicitaciones y valoraciones que les han animado a continuar con su difusión.

Pero el objetivo no se limita a Galicia. La asociación está trabajando para que el documental llegue también a las comunidades gallegas que existen a lo largo del ancho mundo, y están estableciendo contacto con centros y entidades vinculadas a la emigración. Uno de los últimos contactos que han mantenido, ha sido con el Centro Galego de Montevideo, cuya Comisión de Cultura ya ha visionado el documental y ha trasladado su intención de proyectarlo entre sus asociados y hacerlo llegar también al Centro Pontevedrés.

Una historia sin fronteras

Pero...el valor de "Unha maleta de cartón" no reside únicamente en el documental, sino también en el camino que está recorriendo. Una iniciativa surgida en una parroquia pontevedresa está sirviendo para conectar a personas separadas por miles de kilómetros pero unidas por una experiencia común: la emigración.

Desde la Asociación de Vecinos aseguran que no persiguen ningún beneficio económico ni reconocimiento para la asociación. Su único objetivo es compartir el documental y conseguir que llegue al mayor número posible de personas vinculadas con la emigración gallega.

Y es que la historia que cuenta es, en definitiva, la de muchas familias gallegas que un día hicieron las maletas, y se fueron sin mirar atrás para buscar un futuro lejos de su hogar. Ahora son sus recuerdos y sus voces los que emprenden el camino de ida y vuelta, desde Cerponzóns hacia una diáspora extendida por todo el mundo.