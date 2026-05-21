La Comisión Permanente del CGCEE se reúne este fin de semana en Madrid como antesala al último Pleno del mandato

V PLENO DEL VIII MANDATO

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior debatirá desde el próximo lunes 75 propuestas vinculadas a losderechos civiles, retorno, servicios consulares y participación de los españoles residentes en el exterior

En la imagen los miembros del Comisión Permanente del CGCEE
En la imagen los miembros del Comisión Permanente del CGCEE | CGCEE

Madrid acoge este fin de semana la última reunión de la Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) del VIII Mandato. Encuentro previo al V Pleno que comenzará el próximo lunes en la capital española.

La Permanente se celebrará en el Hotel Meliá Avenida América, y en ella se prepararán los asuntos que se debatirán en el pleno: un total de 75 propuestas relacionadas con la mejora de los servicios consulares, los derechos civiles, las políticas de retorno, la educación, la participación democrática y la protección social de los españoles que viven en el exterior.

La última reunión de la Permanente y de las cinco comisiones delegadas del CGCEE se producía entre finales de noviembre y principios de diciembre del pasado año, y en ella se analizaron más de un centenar - en concreto 111- propuestas.

Reunion de las comisiones de trabajo del CGCEE
Reunion de las comisiones de trabajo del CGCEE | CGCEE

Entre las principales medidas que fueron objeto de debate, destacan las relativas a la modernización de la red consular, uno de los principales rompederos de cabeza del CGCEE y de la ciudadanía exterior, que reclama incesamente la agilización trámites administrativos, la posibilidad de ampliar horarios de atención al público, facilitar la renovación de documentación desde el extranjero o mejorar el acceso a prestaciones sociales y sanitarias.

También se analizaron durante aquellas sesiónes de fin de año, medidas para mejora la igualdad e inclusión para mujeres, jóvenes, personas LGTBI+ y personas con discapacidad, además de iniciativas relacionadas con la homologación de títulos, el acceso a la universidad española desde el exterior o la mejora de los programas educativos y culturales dirigidos a las nuevas generaciones de españoles emigrados y sus descendientes.

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