Las 75 propuestas con las que el CGCEE cierra el VIII Mandato, centran el debate en derechos, participación, educación e igualdad

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) celebra desde el próximo lunes 25 hasta el miércoles su último pleno del VIII mandato, en el que se someterá a debate y votación un total de 75 propuestas procedentes de distintas comisiones técnicas y delegadas del órgano consultivo.

El conjunto de iniciativas refleja las principales preocupaciones de la ciudadanía española residente fuera del país y se articula en torno a cuatro grandes bloques: asuntos jurídicos, educación y cultura, derechos civiles y participación, y asuntos sociolaborales e igualdad.

Entre las propuestas de la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos destacan la solicitud de una dotación presupuestaria específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el CGCEE, así como medidas orientadas a mejorar la participación en las elecciones de los CRE (Consejos de Residentes Españoles) y la invitación al denominado “Colectivo de españoles de origen saharaui” para su incorporación al Consejo.

En el ámbito educativo y cultural, el bloque más numeroso, se incluyen iniciativas como la posible creación de una sede del Instituto Cervantes en Edimburgo, la ampliación de las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) y el impulso de nuevos programas de enseñanza del español en el exterior. También se plantea la creación de un fondo estatal para la protección del patrimonio de la emigración española y el fortalecimiento de las becas y programas de movilidad educativa.

Asimismo, se proponen medidas para mejorar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero, la digitalización de la educación exterior mediante la plataforma “España en Red” y la creación de un consejo asesor específico de educación y cultura para la ciudadanía en el exterior.

En el área de derechos civiles y participación, el pleno abordará cuestiones relacionadas con la mejora de los servicios consulares, la simplificación de trámites administrativos y el refuerzo de la atención a los españoles residentes fuera del país. Entre ellas destacan la propuesta de ampliar la red consular, facilitar la obtención de documentos desde el exterior y mejorar el acceso a la identidad digital y a los servicios electrónicos del Estado.

También se incluyen iniciativas sobre fiscalidad, movilidad, visados y cooperación internacional, como la creación de un visado Schengen de acompañamiento familiar o la mejora de los mecanismos de acceso a trámites consulares desde el extranjero.

En el bloque sociolaboral, el CGCEE debatirá propuestas relativas al refuerzo de las ayudas extraordinarias para españoles sin recursos, la mejora de la asistencia sanitaria y psicológica en el exterior, la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social y el impulso de políticas de retorno.

El pleno también incorpora iniciativas en materia de igualdad e inclusión, con propuestas dirigidas a la protección de las mujeres españolas en el exterior, la lucha contra la violencia de género y la creación de programas específicos para mujeres y jóvenes en ámbitos STEM.

En este último pleno del mandato se sintetiza un amplio trabajo desarrollado durante los últimos años, en el que se han acumulado demandas orientadas a modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía española residente fuera del país, con especial énfasis en la digitalización, la igualdad de derechos y la mejora de los servicios públicos.