El viaje de las calabazas y cómo la emigración irlandesa transformó el "Samhain"

Cada 31 de octubre, millones de personas recorren las calles disfrazadas, las pantallas se inundan de películas de terror y las calabazas iluminadas decoran los portales en todo el mundo. Para muchos, se trata de una flagrante invasión cultural estadounidense, un producto del capitalismo moderno. Sin embargo, detrás del plástico, el azúcar y los disfraces de látex, late un ritual milenario que estuvo a punto de desaparecer y que se salvó en la bodega de un barco de exiliados. El Halloween global es, en realidad, el Samhain irlandés transmutado; el testamento vivo de la mayor diáspora de la historia de la isla.

Mucho antes de que existiera el concepto de "Halloween", Irlanda celebraba el "Samhain" (Sow-in en gaélico). Para los antiguos celtas, este momento del año no iba de sustos comerciales, sino de supervivencia y ciclos naturales. Era el fin de la cosecha, la recogida del ganado y el inicio de la estación oscura: el año nuevo celta.

En esa noche de transición, se creía que las fronteras físicas del universo se desvanecían y el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos se volvía permeable. Los ancestros regresaban a sus antiguos hogares a calentarse junto al fuego. Para guiar a las almas buenas y ahuyentar a los espíritus errantes, los habitantes de las aldeas irlandesas vaciaban nabos y remolachas, tallaban en ellos rostros grotescos y les introducían carbón ardiente. Era un ritual íntimo, comunal y profundamente ligado a la tierra irlandesa. Pero a mediados del siglo XIX, esa tierra colapsó.

Los 'barcos ataúd' y el equipaje invisible

Entre 1845 y 1849, Irlanda vivió su momento más oscuro: la Gran Hambruna de la Patata (An Gorta Mór). Una plaga destruyó las cosechas, condenando a la inanición a un pueblo ya empobrecido por el dominio colonial. Un millón de personas murió y más de un millón se vio obligado a huir en los conocidos como coffin ships (barcos ataúd), navíos masificados donde las enfermedades campaban a sus anchas rumbo a Norteamérica.

Aquellos hombres y mujeres se marcharon con las manos vacías. Las leyes coloniales les habían arrebatado la propiedad y el hambre les había quitado el pan, pero no pudieron quitarles sus mitos. En sus mentes viajaban las leyendas de las "banshees," los cuentos de hadas de la tradición oral gaélica y, por supuesto, el recuerdo de las hogueras de Samhain.

Al asentarse en los barrios obreros de ciudades como Nueva York o Boston, los inmigrantes irlandeses sufrieron una severa discriminación. Sin embargo, para mantener el vínculo con el hogar perdido y dar cohesión a su comunidad, siguieron celebrando sus festividades. El "Samhain" se convirtió en su refugio espiritual.

De nabos a calabazas: La metamorfosis americana

En el nuevo continente, la tradición tuvo que adaptarse para sobrevivir, sufriendo una metamorfosis botánica y cultural. Al intentar recrear sus linternas tradicionales para ahuyentar a los espíritus (basadas en la leyenda irlandesa de Stingy Jack, un hombre condenado a vagar por la eternidad con un nabo hueco y un carbón encendido), los inmigrantes descubrieron que los nabos en América eran escasos y duros.

A cambio, la nueva tierra les ofreció una alternativa perfecta: la calabaza americana. Aquel fruto nativo era abundante, blando, fácil de tallar y mucho más grande. Al encender una vela dentro de una calabaza, la vieja linterna celta ganó en vistosidad y dramatismo. Había nacido la "Jack-o'-lantern".

Con el paso de las décadas, la festividad íntima y melancólica del "Samhain" comenzó a mimetizarse con el entorno. Se mezcló con las fiestas de la cosecha americanas, con el folklore de otros inmigrantes y, ya en el siglo XX, el término cristiano "All Hallows' Eve" (Víspera de Todos los Santos) se convirtió definitivamente en "Halloween". La fiesta se secularizó, se volvió más lúdica y la televisión y el cine la exportaron al resto del mundo.

El viaje de vuelta

Hoy en día asistimos a un fenómeno fascinante: el viaje de retorno. Aquella tradición que cruzó el Atlántico en el siglo XIX huyendo del hambre regresa ahora a su Irlanda natal y al resto de Europa . La propia Irlanda ha redescubierto y potenciado el término original de "Samhain "en sus festivales culturales, recordando al mundo que ellos son la auténtica cuna de la festividad.

Celebrar esta noche hoy, por tanto, va mucho más allá de disfrazarse o pedir dulces. Es casi un acto de justicia histórica. Es recordar que las tradiciones no son estáticas, sino que viajan, mutan y resisten en la memoria colectiva de los pueblos que migran. Cada calabaza que se enciende en una ventana es, en el fondo, un pequeño homenaje a aquellos millones de exiliados irlandeses que, en mitad de la oscuridad del viaje, se negaron a dejar morir su pasado. Un pasado que es muy recomendable visitar en el EPIC, The Irish Emigratiion Museum, en la ciudad de Dublín.