Así fue la visita de los participantes de "Reencontros con Galicia" a algunos de los lugares más emblemáticos de Ourense

Los participantes en el programa "Reencontros con Galicia 2026" disfrutaron el pasado lunes de una visita a la ciudad de Ourense, donde recorrieron algunos de sus principales espacios históricos y patrimoniales, entre ellos As Burgas, la Plaza Mayor y la Catedral de San Martiño.

La actividad forma parte de la estancia que estos emigrantes gallegos están realizando en la comunidad para reencontrarse con sus raíces, conocer su patrimonio y volver a conectar con los lugares y la cultura de su tierra de origen.Los participantes que se alojan en la residencia de tiempo libre de O Carballiño, dependiente de la Xunta de Galicia, pudieron descubrir distintos rincones de la capital ourensana en una jornada dedicada al conocimiento de la ciudad y de su historia.

En esta edición participan más de 200 personas procedentes de Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay y Perú. Se trata de gallegos residentes en el exterior mayores de 65 años que regresan temporalmente a Galicia para reencontrarse con sus orígenes y compartir unos días en la comunidad.La mitad de los participantes se encuentra alojada estos días en la residencia de O Carballiño, desde donde realizan diferentes actividades y visitas por el territorio gallego. La otra parte del grupo también participa en el programa, que busca facilitar el contacto con la tierra de origen y fortalecer los vínculos culturales y afectivos con Galicia.

Algunos de los participantes en el programa paseando por Ourense | Galicia Aberta

Los mayores llegaron la semana pasada y permanecerán en la comunidad hasta el próximo sábado, en una estancia que combina el conocimiento del patrimonio gallego con la oportunidad de recuperar recuerdos familiares y personales.

Una iniciativa de la Xunta de Galicia

El programa está impulsado por la Secretaría Xeral da Emigración, en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia. A través de esta iniciativa, el Gobierno gallego promueve el regreso temporal de personas mayores de la colectividad gallega en el exterior, muchas de las cuales llevan décadas viviendo fuera de la comunidad. Las visitas permiten acercarlas a la realidad actual de Galicia y favorecer el reencuentro con sus lugares de procedencia.

La jornada en Ourense, para muchos de los participantes, representa una oportunidad de volver a caminar por una tierra vinculada a su historia familiar y de compartir esa experiencia con otros gallegos que, como ellos, mantienen vivo el vínculo con su lugar de origen.