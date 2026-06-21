¿Volver a España? El estudio que analiza las expectativas de retorno de los jóvenes residentes en el exterior

El próximo miércoles 1 de julio se presentará el estudio ‘Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno’, una investigación centrada en conocer la realidad de los jóvenes españoles que viven fuera del país y sus perspectivas de futuro.

La presentación tendrá lugar a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Madrid, dentro de una jornada en la que se darán a conocer los principales resultados del informe, denominado ‘Trayectorias’.

El estudio aborda las experiencias de movilidad internacional de la población joven española, sus procesos de adaptación en los países de acogida, sus vínculos con España y las condiciones que pueden favorecer o dificultar un eventual retorno.

La investigación se enmarca en el análisis de los nuevos perfiles migratorios españoles y busca aportar información útil para comprender las necesidades de quienes desarrollan su proyecto vital en el exterior, así como para orientar futuras políticas relacionadas con el retorno y la conexión con la ciudadanía española residente fuera del país.

El acto contará con la participación de representantes institucionales y responsables del estudio, que expondrán las principales conclusiones sobre las trayectorias migratorias, las expectativas laborales y personales de los jóvenes españoles en el extranjero.