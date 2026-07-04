"Volver" la exposición recorre la emigración española a Latinoamérica en el siglo XIX

La emigración española a Latinoamérica durante el siglo XIX es la protagonista de la exposición ‘Volver’, una propuesta artística que aborda los procesos migratorios desde una perspectiva contemporánea mediante recursos sonoros, visuales y documentales, y que invita a reflexionar sobre las huellas que dejaron aquellos desplazamientos masivos en la construcción de la identidad colectiva.

La muestra reúne una combinación de piezas que integran sonido ambiental, imagen y archivo histórico para recrear, más que ilustrar, la experiencia vital de quienes abandonaron sus lugares de origen en busca de oportunidades al otro lado del Atlántico. Entre los elementos más destacados figuran composiciones sonoras basadas en el tic tac de relojes, campanas de iglesia, sonidos de aves y el tránsito de barcos de vapor, que funcionan como una evocación sensorial del contexto histórico y emocional de la emigración.

El proyecto plantea un recorrido que no se limita a la narración cronológica, sino que introduce una dimensión emocional y simbólica en la que el tiempo, la ausencia y el retorno adquieren un papel central. A través de esta aproximación, la propuesta artística pone el foco en la experiencia íntima de las familias emigrantes y en los cambios que se produjeron tanto en los lugares de origen como en los de destino.

Junto a la pieza sonora principal, la exposición incorpora videoproyecciones y una instalación fotográfica elaborada a partir del archivo del indiano riojano Rufino Matute, quien documentó con su cámara la transformación social tras su regreso de Chile en el siglo XX. Este material aporta una dimensión histórica que conecta el relato artístico con testimonios reales de la emigración y su impacto en la vida cotidiana.

La muestra se completa con obras escultóricas y dibujos que amplían la reflexión sobre el desplazamiento, la adaptación cultural y la reconstrucción de la identidad. Los autores plantean un diálogo entre pasado y presente que vincula la emigración histórica con las experiencias contemporáneas de movilidad y búsqueda de futuro.

El proyecto nace también desde la vivencia personal de los artistas, que relatan sus propios procesos de desplazamiento dentro de España para desarrollar su carrera profesional en La Rioja. Esta experiencia sirve como punto de conexión con el relato histórico de los emigrantes del siglo XIX, estableciendo paralelismos entre distintas formas de movilidad y arraigo.