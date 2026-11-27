Los españoles residentes en el extranjero afrontaron durante los últimos seis días un nuevo proceso electoral, marcado por las dificultades administrativas y logísticas para ejercer su derecho al voto. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, ha advertido de que la complejidad del procedimiento sigue siendo uno de los principales obstáculos para movilizar a este electorado.

Alonso reconoce que la participación continúa siendo uno de los grandes problemas del voto exterior. Aunque espera que en estas elecciones se supere el 8,9 % registrado en 2023, considera que la cifra seguirá lejos de los niveles anteriores a la implantación del voto rogado. En 2008, cuando todavía no se había introducido este sistema, participó el 35 % de los españoles residentes fuera del país.

La eliminación del voto rogado en 2022 facilitó el procedimiento, pero no ha resuelto todas las dificultades. La recepción de documentación electoral, los plazos postales y la distancia hasta las oficinas consulares siguen condicionando la participación de millones de ciudadanos.

Un procedimiento que multiplica las posibilidades de error

La presidenta del CGCEE se ha referido especialmente en la complejidad de las instrucciones para votar por correo. Los electores deben preparar varios sobres, introducir las papeletas correspondientes al Congreso y al Senado, adjuntar el certificado de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e incorporar la documentación acreditativa requerida.

Todo ello debe organizarse siguiendo unas instrucciones que, según Alonso, resultan difíciles de comprender y ejecutar correctamente para una parte de los votantes."Las instrucciones son complejas", advierte. La consecuencia es que se produce un número elevado de votos nulos por errores en la preparación de la documentación. A ello se suman los sufragios que llegan fuera de plazo debido a las deficiencias de los servicios postales en determinados países y que, por tanto, no pueden contabilizarse.

Ante esta situación, el voto presencial en los consulados se presenta como la alternativa que ofrece mayores garantías para completar correctamente el procedimiento. Sin embargo, tampoco está al alcance de todos: numerosos ciudadanos residen a cientos o incluso miles de kilómetros de la oficina consular más cercana.

América Latina, ante mayores dificultades para participar

La distancia y las condiciones de los servicios postales afectan especialmente a los españoles residentes en América Latina, donde se concentra buena parte de los nuevos nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática. Alonso recuerda que estos países registran tradicionalmente niveles de participación inferiores a los de los españoles residentes en Europa. Como ejemplo, señala el caso de Cuba, donde en las elecciones de 2023 apenas se registraron votos, ya que el único punto habilitado para depositarlos era el consulado de La Habana.

La situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones, con independencia de su país de residencia.

La presidenta del Consejo considera que una mayor participación permitiría dar visibilidad a las demandas de este colectivo y reforzar su capacidad de influencia ante las instituciones españolas. Sin embargo, advierte de que las trabas administrativas y geográficas siguen limitando esa posibilidad.

Violeta Alonso cuestiona la exclusión de nuevos nacionalizados

Más allá de las dificultades prácticas, Alonso expresa su preocupación por el debate político y jurídico que rodea al voto exterior. Considera de una «gravedad enorme» que ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática puedan quedar privados del derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.

La presidenta del CGCEE sostiene que la nacionalidad debe llevar aparejado el reconocimiento de los derechos políticos y cuestiona que se pretenda establecer diferencias entre españoles en función de su lugar de nacimiento, los años de residencia en España o el grado de vinculación que puedan acreditar con el país.También critica que se haya extendido un discurso que cuestiona si los españoles residentes en el extranjero deben votar o en qué condiciones pueden hacerlo. A su juicio, este planteamiento contribuye a establecer una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda categoría.

En este sentido, Alonso defiende la creación de una circunscripción electoral propia para los españoles residentes en el exterior, que ya superan los tres millones. Esta fórmula permitiría elegir representantes específicos en el Parlamento y evitaría que el voto exterior quede asociado a las provincias en las que están inscritos los electores.

La propuesta, que el Consejo lleva tiempo reclamando, permitiría también reducir las controversias sobre la adscripción electoral de los nuevos nacionalizados y dar mayor visibilidad a cuestiones como la atención consular, los trámites administrativos y los derechos de los ciudadanos que viven fuera de España.

Para Alonso, el debate sobre el voto exterior no debería centrarse en cuestionar la legitimidad de estos electores, sino en garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones y que sus demandas tengan representación institucional.