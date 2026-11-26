Este jueves 26 de noviembre termina el plazo para votar en los consulados españoles de todo el mundo y en los centros habilitados en el exterior para las elecciones generales del próximo domingo. Cuando cierre el último turno de votación en cada oficina, los funcionarios abrirán las urnas para recoger y contar los sobres. Las papeletas seguirán dentro, cerradas, hasta el escrutinio general.

La últimas jornadas, desde que se abrieron las urnas en los consulados el pasado sábado, han estado marcadas por un aparente aumento de la participacion a tenor de las largas colas que se han visto en los últimos dias, aunque en algunos casos las demoras se han producido como consecuencia de incidencias con la documentación electoral. El PP denunció ante la Junta Electoral Central (JEC) la falta de papeletas y sobres en algunos consulados y pidió que se garantizara el material y la apertura en horario de mañana y tarde. Según los populares, en Miami y Bogotá el personal tuvo que imprimir cientos de papeletas, mientras que en París se registraron esperas de hasta dos horas. El PP aseguró que varias oficinas, especialmente en Europa, solo abrieron por la mañana durante el fin de semana y que algunos electores se marcharon sin votar, por lo que pidieron que se ampliaran los horarios donde fuera necesario, se reforzara el personal y se dejaran por escrito las incidencias en las actas.

También el BNG, denunciaba que muchos sobres y papeletas no llegaron completos, lo que ha obligado a los afectados a desplazarse hasta los consulados para resolver los problemas. Los nacionalistas también han criticado los horarios «reducidos» de atención, especialmente durante los fines de semana.

Un español votando en Bruselas | X (@medina_dg)

Otra de las particularidades de estos comicios, ha sido la suspensión cautelar del derecho de voto por parte del Tribunal Supremo, de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la "ley de nietos" y que no acreditaron la condición de exilidos de sus ascendientes. La relación examinada por el Tribunal Supremo incluye 163.355 nombres, entre residentes en España y en el extranjero. La medida contempla excepciones para quienes acrediten mediante certificación consular la condición de exiliado de su familiar antes de votar.

Igualmente ha generado sorpresa, la habilitación en algunos consulados de espacios o cajas de cartón para identificar y guardar por separado los sobres correspondientes a los excluidos del voto. Tantos los votos recogidos en urna, como los que despositados en cajas, permanece bajo custodia de los funcionarios en todo momento y con vigilancia policial. El primer recuento se hace con los sobres cerrados, que no se abren en ningún momento.

Cuando un elector se presenta en el consulado, al igual que como ocurre en los colegios electorales en España, el personal del consulado comprueba su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y registra su nombre en la lista de quienes han votado en persona. Al cierre, el funcionario responsable levanta un acta con dos cifras: cuántos sobres se han depositado en urna y cuántos se han recibido por correo. En el acta quedan recogidas también las incidencias de la votación.

Cajas de cartón para recoger los votos de los excluidos del Supremo | X(@GabrielAraujoES)

Los sobres llegados por correo y los depositados en persona se incorporan al envío electoral. El recuento en el consulado sirve para dejar constancia de cuántos sobres salen de cada oficina y se establezca la participación. El resultado por candidaturas se conocerá cuando las juntas electorales abran los sobres admitidos y cuenten las papeletas.

Del consulado al aeropuerto y de Madrid a las juntas electorales

Tras el cierre de las urnas, al final de la jornada de votación de este jueves, los funcionarios prepararán los sobres y el acta para su envío inmediato por valija diplomática. El traslado al aeropuerto de las sacas - que están selladas - se hace bajo custiodia, tanto de funcionarios como de la policía, quienes harán entrega al comandante del avión, que se hace cargo de su custodia durante el vuelo. A la llegada a Madrid, otro funcionario, con vigilancia policial recoge la valija. Una vez recogidos, la oficina habilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores remite después los sobres con urgencia a las juntas electorales correspondientes.

Urna llena de votos en el Consulado de España en Santa Cruz | Consulado de Santa Cruz

El día del escrutinio general, cada junta electoral competente comprueba el certificado de inscripción en el censo y la documentación que acompaña al voto. A continuación, introduce en la urna los sobres admitidos, los abre y suma las papeletas al resultado de la circunscripción. La Junta Electoral Central recibe el original del acta consular. El recuento de las papeletas se realiza en las juntas electorales competentes, cinco días después de las votaciones. Es decir: el próximo 4 de diciembre.