Cerca de la mitad de los electores españoles inscritos en Berlín ha votado. En Viena lo ha hecho el 43% y en Múnich, el 37%. Al otro lado del Atlántico, los datos preliminares también apuntan que la participación superará ampliamente la registrada en las elecciones generales de hace tres años, a la vista de las cifras de Buenos Aires, Montevideo o Santo Domingo.

En las principales ciudades europeas, según los datos recopilados por La Región Internacional tras el cierre de las urnas, el avance ronda los diez puntos. Sucede en Zúrich, donde ha votado el 32% de los electores frente al casi 20% de hace tres años; en Düsseldorf, donde casi se ha duplicado el 12% anterior; o en París, donde la subida roza los nueve puntos. Además, en el conjunto de Polonia, la proporción ha pasado del 25,4% al 36%.

Mientras tanto, en Latinoamérica, aunque la participación no alcanza las cotas de Europa, la subida es mucho mayor. En Caracas, las papeletas depositadas prácticamente duplican a las presentadas en 2023; los más de 3.400 votos que en esta ocasión los españoles han llevado en persona al consulado de Montevideo triplican los de las anteriores generales; y en la capital de República Dominicana los 1.225 votos de hace tres años se han convertido en 2.568.

En paralelo, en la capital de Argentina, los votos presenciales han pasado de 5.694 a 8.952, lo que supone más de un 57% adicional. Sin embargo, en 2023, el correo fue la principal vía de participación en la demarcación: de los 18.921 votos emitidos entonces, un total de 13.227 llegaron por vía postal.

Fuera de Europa y América destaca el caso de Nueva Zelanda, donde ha votado el 20% del censo, más del doble de los que habían decidido participar en los comicios de 2023.

Polémica por la suspensión del voto

Este repunte del voto en los consulados llega en mitad de la polémica abierta por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto de los beneficiarios de la conocida como ley de nietos que no hayan acreditado debidamente la relación de sus antepasados con el exilio.

En medio de esta situación inédita, y cumpliendo la orden del tribunal de recoger los sobres de quienes, aun teniendo su derecho a voto en suspenso, optasen por dejar constancia de su opción política, unas 900 personas depositaron su sufragio aparte en Buenos Aires. En Santo Domingo otras 67 personas tomaron la misma decisión, por casi una treintena que lo hicieron en la capital de Francia.