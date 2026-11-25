En el exterior de los consulados españoles en Buenos Aires, París o Zúrich, largas colas han obligado a los residentes en el extranjero a aguardar durante horas para depositar su voto en las elecciones generales del próximo domingo. En el interior, el personal verificaba la documentación de los electores, comprobaba que su derecho a sufragio se encontraba intacto y guardaba por separado —como dictó el Tribunal Supremo— las papeletas de quienes tienen suspendida su participación este 29-N y que, aun así, optaron por dejar constancia de su opción política. Esta situación inédita, que sedes diplomáticas como las de Argentina o Venezuela solventaron recurriendo a cajas de cartón para custodiar esa documentación, es precisamente lo que ha devuelto el voto de la diáspora al centro de la polémica.

A dos días del cierre de las urnas en el extranjero, el Supremo fue requerido y optó por validar el sistema. En octubre había ordenado que esa documentación se remitiera por separado, sin precisar en qué recipiente debía guardarse, e interpretó que las cajas de cartón cumplían la función de mantener esos votos "debidamente diferenciados" de los válidos. Sin embargo, en lo que atañe al voto exterior, llovía sobre mojado.

La controversia había empezado mucho antes de que abrieran los consulados, con el mayor censo exterior de la historia de España como telón de fondo, tras aumentar un 19% desde 2023. Ese importante crecimiento, ocasionado por las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de memoria democrática y la instrucción posterior que relajaba los criterios para obtener el pasaporte español, obligó también al tribunal a pronunciarse sobre cuántos de los descendientes podrían participar en estas generales: los más de 163.000 nietos afectados acabaron siendo 113.000 excluidos, a diferencia de lo que ocurrió con sus 190.000 descendientes, que conservan su derecho al voto.

Pese a las restricciones impuestas por el Supremo, más de 2,65 millones de personas que viven en el extranjero están llamadas a participar en estas elecciones generales, lo que supone un 6,9% del censo total. Visto desde España, pocas provincias ilustran mejor el peso de la emigración que Ourense: de sus 360.252 electores iniciales, un total de 111.124 tendrían que votar desde otros países, casi uno de cada tres.

Casi la mitad del electorado exterior se concentra en cinco países. Argentina encabeza la lista con casi 525.000 inscritos, casi uno de cada cinco españoles censados en el extranjero, mientras Francia se erige en el principal foco de residencia en Europa, con 267.000 personas, y se sitúa por delante de países como Estados Unidos, México y Cuba. Entre los cinco, suman prácticamente la mitad de quienes pueden participar en los comicios en España pese a no residir en este país.

¿Quiénes son los 113.000 excluidos?

La controversia sobre la cifra de excluidos afecta a quienes obtuvieron el pasaporte español alegando ser descendientes de exiliados, pero sin acreditar ese hecho.

El listado que el ministerio de Exteriores remitió al Supremo incluía 163.355 personas, hijos o nietos de españoles de origen que habían utilizado esta vía para obtener la nacionalidad, pero unas 36.000 no se habían inscrito en el censo para votar, más de 9.700 eran menores de edad o naturalizados en fecha posterior al cierre del censo electoral y un total de 901 habían acreditado debidamente su condición. Tras llevar a cabo todas las comprobaciones, el INE dejó la nómina de personas con el voto suspendido en 113.326.

Sin embargo, puede darse la paradoja de que el descendiente directo se vea privado del voto, pero no así su hijo. Con la campaña electoral iniciada, el Supremo rechazó la petición de Vox de extender la suspensión a los 190.000 descendientes de los beneficiarios de la ley, alegando que no había tiempo para revisar otra vez el censo.

Así las cosas, los poco más de 113.300 afectados suponen apenas el 4% del censo exterior que se manejaba inicialmente y el 0,29% del censo total.

Previsión de participación

Las imágenes de las colas para votar recuerdan una época de gran participación de la colonia extranjera en los comicios de España. En las generales de 2008 se llegó a escrutar el voto de casi un 32% de los inscritos, según los datos de la junta electoral, pero ese porcentaje se desplomó en la siguiente cita, en 2011, por la aplicación del voto rogado. La obligación de solicitar de antemano la documentación para poder votar, un mecanismo impuesto para dotar de garantías un procedimiento plagado de sombras de irregularidades, situó la participación de los emigrantes por debajo del 5%.

A partir de ahí, el mejor dato bajo ese sistema se alcanzó en noviembre de 2019, con un 6,8%. Sin embargo, la retirada del voto rogado en 2022 permitió recuperar parte de aquella dinámica. En las generales de 2023, el balance rondó el 9% y superó las 208.000 papeletas. En todo caso, el contraste con 2008 devuelve 174.000 votos menos de la diáspora, a pesar de que en esos quince años el censo exterior prácticamente se duplicó: pasó de 1,2 millones de personas a más de 2,3 millones.

Cierre de las urnas

Por el momento, a falta de pocas horas para que concluya el plazo para votar presencialmente en los consulados —tres días antes de que abran los colegios en España—, las cifras que han ido trascendiendo sobre la participación rondan el 5% en las principales plazas.

Con el precedente de lo sucedido en 2023, cuando el recuento del voto del exterior sumó un diputado al PP por Madrid en detrimento del PSOE, la polémica puede avivarse en esta ocasión al calor del conteo de las papeletas del extranjero, que comenzará el 4 de diciembre.