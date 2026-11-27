La Junta Electoral Central ha ordenado consignar como "votos no escrutables" las papeletas emitidas por los nacionalizados a través de la denominada ley de nietos a los que el Tribunal Supremo mantiene suspendido su derecho de sufragio para las elecciones de este domingo.

La orden llega un día después de que el tribunal confirmase que no podrán votar los beneficiarios de esa disposición de la Ley de memoria democrática que no hayan acreditado ser descendientes de exiliados españoles, un total de 901 personas entre más de 163.000, y que la suspensión afecta tanto a los que viven en España como a los que forman parte del censo exterior.

Así, siguiendo el dictamen del Supremo, que estipuló que se debían guardar de forma separada las papeletas de quienes acudiesen a votar a pesar de tener su derecho en suspenso, la junta electoral subraya que esos sobres deberán hacerse constar en un anexo del acta de votación, desglosados "por país y consulado", y enviarse también en formato electrónico al organismo arbitral.