El voto exterior se consolida en las elecciones autonómicas de Aragón hasta un 9,8 % del censo

La participación de los aragoneses residentes en el extranjero en las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero se situó en el 9,8 %, tras contabilizarse 4.355 votos de un censo total de 44.433 electores. Así lo reflejan los datos del escrutinio realizado por las Juntas Electorales Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que registran un ligero ascenso, apenas percepcible en la participación respecto a 2023 cuando se obtuvo un 9,6%

El dato consolida una tendencia ya habitual en los últimos comicios generales y autonómicos , donde la participación del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) sigue sin despegar. No obstante, respecto a comicios anteriores como las recientes elecciones extremeñas en las que apenas votó un 3,4% del censo, las cifras son consideramente mejores. Con la eliminación del “voto rogado” en 2022, se esperaba un repunte más acusado de la participación exterior, pero los porcentajes siguen siendo muy modestos, incluso decepcionantes. La desconexión de una parte de la diáspora con las dinámicas políticas y electorales de España, pero también la falta de información de los procesos, los plazos ajustados para el envío de la documentación, así como la dispersión geográfica de los electores y las dificultades logísticas y postales en algunos países, condicionan el ascenso de la participación.

El Partido Socialista gana en el exterior y VOX se sitúa como tercera fuerza

A pesar de ello, el volumen de sufragios emitidos permite trazar una radiografía política del electorado aragonés en el exterior. El Partido Socialista fue la fuerza más respaldada, con 1.565 votos, lo que representa el 35,9 % del total. Le siguió el Partido Popular con 1.031 papeletas (23,7 %), mientras que Vox se situó como tercera fuerza. Por detrás quedaron Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida–Movimiento Sumar y Podemos–Alianza Verde.

Por provincias, en Zaragoza se emitieron 3.089 votos de un censo de 29.608 electores. El PSOE obtuvo 1.049 apoyos, seguido del PP con 796 y Vox con 407. En Huesca, donde votaron 890 personas de un total de 9.194 inscritas, el PSOE volvió a encabezar el recuento con 370 sufragios, por delante del PP (168) y Vox (96). En Teruel, con 376 votos emitidos de un censo de 5.631, los socialistas también fueron la candidatura más votada con 146 apoyos, seguidos del PP (67) y Teruel Existe–Coalición Existe (61).

La distribución de los 67 escaños en las Cortes de Aragón no varía tras el escrutinio del voto exterior. El Partido Popular obtuvo 26 escaños, el PSOE 18, Vox 14, CHA 6, Aragón-Teruel Existe 2 e Izquierda Unida–Movimiento Sumar 1, configurando un Parlamento autonómico sin mayoría absoluta y abierto a posibles acuerdos de gobernabilidad.