Vox replica una PNL de 2022 para impulsar el español en Filipinas a través del Instituto Cervantes

VOX ha presentado en el Congreso una réplica de una Proposición no de Ley (PNL) presentada en el año 2022, con la que pide fomentar la presencia del español en la República de Filipinas. La iniciativa fue defendida por Reyes Romero, vocal del partido en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, durante una comisión parlamentaria hace cuatro años. La diputada defendió la importancia de preservar la lengua española en el archipiélago, donde actualmente solo un 0,48% de la población tiene algún nivel de competencia en el idioma, según el Anuario del Instituto Cervantes 2025.

La PNL propone reforzar los programas y capacidades del Instituto Cervantes en Manila, potenciar la enseñanza del español en todos los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Filipinas y coordinar estas acciones con iniciativas locales o privadas del país asiático. VOX sostiene que, aunque el español ha perdido presencia en las últimas décadas, la huella histórica de España sigue siendo evidente en la lengua y la cultura filipina, así como en la fe católica.

El partido también recordó que la Ley 7/1991, que creó el Instituto Cervantes, establece la promoción universal del español y la difusión de la cultura española en el exterior, y que la Ley 2/2014 sobre Acción Exterior refuerza la proyección de la educación y la cultura españolas en otros países. Según VOX, el marco legal para esta política ya existe, y lo único que falta es voluntad para desarrollarla y garantizar la enseñanza del español en Filipinas como parte de la acción exterior española.