La Xunta abrirá el 12 de mayo las solicitudes de Retorna Cualifica Emprego

La Xunta abrirá el próximo 12 de mayo el plazo de solicitudes de una nueva edición del programa Retorna Cualifica Emprego, destinado a favorecer el regreso a Galicia de 200 gallegos y gallegas residentes en el exterior con una oportunidad laboral ya vinculada a empresas de la comunidad.

La convocatoria aparecía publicada el pasado jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y las entidades interesadas en gestionar el programa podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de junio.

El Ejecutivo gallego destina a esta tercera edición un total de 2,3 millones de euros, repartidos entre las anualidades 2026 y 2027, con el objetivo de seguir impulsando el retorno de talento y dar respuesta a las necesidades de mano de obra de las empresas gallegas.

El programa está dirigido a emigrantes gallegos o descendientes menores de 55 años y contempla ofertas de empleo desde origen, formación específica adaptada al puesto de trabajo y ayudas para facilitar la instalación en Galicia, entre ellas apoyos al alquiler de vivienda.

Como novedad en esta edición, se amplía de 11 a 16 meses el período de prospección, selección y acompañamiento, lo que permitirá ajustar mejor los perfiles profesionales a las vacantes existentes y ofrecer más tiempo de apoyo a las personas participantes.

Desde su puesta en marcha, Retorna Cualifica Emprego permitió ya el regreso de cerca de 400 gallegos procedentes de 21 países, muchos de ellos acompañados por familiares, sumando más de 160 personas adicionales.

Los beneficiarios cuentan con una edad media de 35 años y proceden de países como Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania o Suiza. Sus incorporaciones laborales se han producido en sectores como la hostelería, la industria, la construcción, el comercio, los servicios o el ámbito agroganadero.

En la edición de 2025, cerca de 220 empresas ofertaron o mostraron interés en cubrir vacantes a través del programa, implicando a más de 90 ayuntamientos gallegos.