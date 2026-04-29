La Xunta convoca becas para gallegos del exterior que quieran formarse en hostelería en Galicia

La Xunta de Galicia ha abierto una nueva convocatoria de becas dirigida a personas gallegas residentes en el extranjero o descendientes de gallegos que deseen cursar estudios en el Centro Superior de Hostelería de Galicia.

El programa busca facilitar el acceso a formación especializada en uno de los sectores estratégicos de la economía gallega, ofreciendo ayudas económicas para estudiar en este centro de referencia ubicado en Santiago de Compostela.

Las personas interesadas podrán optar entre dos programas formativos: el Grado en Gestión de Empresas Hosteleras y el Curso Superior de Chef de Cocina y Pastelería.

Las becas cubrirán el 80% del coste de la matrícula y además contemplan una ayuda complementaria de hasta 1.500 euros destinada a sufragar gastos de viaje, alojamiento inicial y otros costes derivados del traslado a Galicia.

Para acceder a estas ayudas será necesario tener entre 18 y 30 años, contar con nacionalidad española, acreditar al menos dos años de residencia continuada fuera de España y cumplir los requisitos académicos establecidos en cada modalidad.

En el caso del Grado, se exigirá disponer de un título de bachillerato homologado y haber solicitado la preadmisión. Para el Curso Superior será necesario haber sido previamente admitido en el programa correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 29 de mayo a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.