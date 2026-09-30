La Xunta reitera su compromiso con la colectividad gallega en Canarias

El secretario xeral durante el encuentro con representantes de la Casa de Galicia en Canarias

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, reiteró este martes el compromiso del Gobierno gallego con la colectividad gallega residente en Canarias durante una reunión con el presidente de la Casa de Galicia de Las Palmas, Albino Aneiros.

El encuentro, celebrado en Santiago de Compostela, permitió abordar la situación de la comunidad gallega en las islas y analizar distintas iniciativas destinadas a reforzar el apoyo a los gallegos y gallegas residentes en Canarias.

Durante la reunión, Aneiros trasladó a Miranda algunas de las actividades culturales y sociales que desarrolla actualmente la entidad. Entre ellas destaca la preparación de la tradicional Cabalgata de Reyes, una iniciativa que la Casa de Galicia de Las Palmas organiza desde hace años y que constituye uno de los principales actos de la colectividad gallega en las islas.

Miranda puso en valor el papel de la Casa de Galicia a la hora de favorecer el arraigo de los gallegos fuera de la comunidad autónoma, manteniendo al mismo tiempo los vínculos con Galicia y con sus tradiciones.

El secretario xeral animó además a la entidad a continuar impulsando iniciativas dirigidas especialmente a las nuevas generaciones, con el objetivo de facilitar que la juventud gallega conozca las actividades de la colectividad y participe activamente en ellas.

Cerca de 25.000 gallegos en Canarias

Actualmente, cerca de 25.000 gallegos y gallegas residen en Canarias, según los datos trasladados por la Xunta. De ellos, alrededor de 15.000 viven en la provincia de Las Palmas.

La comunidad gallega cuenta en las islas con dos entidades de referencia: la Casa de Galicia de Las Palmas y el Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife, que conjuntamente reúnen a unas 500 personas asociadas.

Rodríguez Miranda reafirmó la voluntad de la Xunta de mantener la colaboración con ambas entidades y de continuar apoyando las iniciativas destinadas a preservar la galleguidad, fortalecer los vínculos con Galicia y favorecer la participación de las nuevas generaciones en la vida de la colectividad.

La reunión se enmarca así en la política de la Xunta de mantener el contacto con las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia y reforzar la colaboración con las entidades que desarrollan actividades culturales y sociales dirigidas a los emigrantes y sus descendientes.