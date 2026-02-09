La Xunta anuncia que la Feria de Empleo se celebrará este año en Brasil

La Xunta de Galicia adelantó que la próxima edición de la Feria de Empleo para gallegos y gallegas del exterior se celebrará este año en Brasil, en el marco de la Estrategia Retorna impulsada por el Gobierno autonómico para facilitar el regreso de la emigración y captar talento para el tejido productivo gallego.

El anuncio lo hizo el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, quien subrayó que Galicia “siempre ha sido una tierra de emigrantes, pero hoy es también una tierra de oportunidades”, y recalcó la voluntad de la Xunta de hacer llegar esas oportunidades a la diáspora gallega que valora regresar.

La celebración de la feria en Brasil da continuidad a las experiencias previas desarrolladas en Argentina y Uruguay, que, según destacó el Ejecutivo autonómico, obtuvieron una elevada participación y resultados positivos tanto para las personas asistentes como para las empresas gallegas implicadas.

La Feria de Empleo se concibe como un espacio de encuentro entre el talento gallego residente en el exterior y empresas de Galicia que buscan incorporar profesionales cualificados para seguir creciendo. A través de esta iniciativa, la Xunta pretende facilitar contactos directos, informar sobre oportunidades laborales y dar a conocer los apoyos disponibles para el retorno.

Desde el Gobierno gallego avanzaron que en las próximas semanas se concretarán las fechas y los detalles de esta nueva edición en Brasil.

“La construcción de Galicia no depende solo de quienes ya están aquí, sino también de quienes desean volver”, concluyó el conselleiro, reafirmando el compromiso de la Xunta con el retorno y la vinculación permanente con la comunidad gallega en el exterior.