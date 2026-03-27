La Xunta apela en Panamá a la memoria de la emigración en el estreno de “Héroes del Canal”

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió en Ciudad de Panamá al estreno del documental Héroes del Canal, una serie de cuatro cortometrajes que recuperan las historias de trabajadores españoles vinculados a la construcción del Canal de Panamá.

Durante el acto, organizado por la Fundación Nosa Terra en la Ciudad de las Artes, Miranda puso en valor esta iniciativa como un ejercicio de memoria y reconocimiento, subrayando que “es un reconocimiento necesario a las historias humanas que hay detrás de la emigración”. En este sentido, destacó que este tipo de proyectos permiten “poner rostro y emoción a una historia colectiva marcada por el esfuerzo y el sacrificio”.

Sala donde se proyectó el documental | Galicia Aberta

El responsable autonómico incidió además en el papel de la cultura como puente entre generaciones y territorios, resaltando la importancia de mantener viva la memoria de la diáspora y reforzar los vínculos entre Galicia y América. También valoró el uso de nuevas herramientas tecnológicas en la divulgación histórica, que contribuyen a acercar estos relatos a las generaciones más jóvenes.

Encuentro con el embajador de España en Panamá

Previamente, Antonio Rodríguez Miranda mantuvo un encuentro de trabajo con el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, en el que participó también el presidente de la Fundación Nosa Terra, Ricardo Gago. La reunión sirvió para reforzar la colaboración institucional y seguir avanzando en iniciativas en favor de la ciudadanía gallega en el exterior, según informaron desde la Xunta.