La Xunta apuesta por la colaboración con la Embajada de España en Uruguay para antender a la diáspora gallega

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, acompañado por la delegada de la Xunta en Montevideo, Elvira Domínguez, se reunió en la Embajada de España con el Cónsul General de España en Uruguay, Juan Carlos Gafo, y con el ministro consejero de la Embajada de España, Carlos Domínguez

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inmerso en un viaje a Montevideo para reunirse con la colectividad gallega, ha mantenido hoy una reunión de trabajo en la Embajada de España en Uruguay.

Acompañado por la delegada de la Xunta en Montevideo, Elvira Domínguez, Miranda se ha entrevistado con el cónsul general de España en Uruguay, Juan Carlos Gafo, y con el ministro consejero de la embajada de España, Carlos Domínguez.

En esa cita, Miranda ha destacado la importancia de trabajar conjuntamente con la embajada en favor de la colectividad gallega, unas 45.000 personas que representan casi el 60% del total de españoles en el país sudamericano.

Durante el encuentro, además, tuvieron ocasión de abordar la promoción de Galicia en Montevideo durante el próximo mes de octubre, ya que Galicia va a ser la comunidad homenajeada en la celebración del Día de la Hispanidad en este país.

Asimismo, las autoridades hablaron sobre el Año Xacobeo que se celebrará en 2027 y de cómo difundirlo en Uruguay, a fin de que muchas personas visiten Galicia el año próximo.

Agenda

Además de esta reunión, Rodríguez Miranda aprovechará la estancia en Montevideo para visitar el pabellón de España en la 121ª Exposición internacional de ganadería, así como para encontrarse con los presidentes de los centros gallegos de Montevideo.