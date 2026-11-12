Rueda reivindica el papel de la emigración en la proyección de Galicia en la inauguración del XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas

El XIV Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas concluye este jueves en Río de Janeiro (Brasil), después de dos jornadas de trabajo: la primera presidida por el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

Durante la inauguración, Rueda puso en valor el papel que desempeñan las entidades gallegas repartidas por todo el mundo, especialmente a la hora de recoger y atender las necesidades de las personas que forman parte de la diáspora. El presidente autonómico agradeció su implicación en la conservación de los vínculos con Galicia y su trabajo para difundir la cultura y la lengua propias entre las nuevas generaciones.

La jornada también ha tenido un apartado de reconocimiento a la labor de quienes han contribuido a estrechar las relaciones entre Galicia y Brasil. En este sentido, fueron homenajeadas cuatro personas vinculadas a distintas asociaciones de la colectividad gallega en el país: María Dolores Daparte, presidenta de la Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mútuos e Instrução; Casto Vieites, presidente de la Sociedad de Socorros Mútuos y Beneficente Rosalía de Castro; Regina Jallas, expresidenta de la asociación Recreo de Anciáns da Vellez Desamparada, y Lourdes Valencia, voluntaria y colaboradora de la Asociación Cultural Hispano-gallega Caballeros de Santiago, de Salvador de Bahía.

Alfonso Rueda durante su intervención | 68

De este encuentro saldrá elegida la nueva Comisión Delegada, integrada por 13 entidades de España, Europa y América, que asumirá durante los próximos tres años la tarea de representar y defender los intereses de la comunidad gallega en el exterior.

Con su participación en este XIV Pleno, Alfonso Rueda pone fin a su viaje institucional a Brasil, un país que ocupa un lugar destacado en la historia de la emigración gallega. Allí residen más de 53.000 personas de origen gallego, lo que lo convierte en el segundo país con mayor presencia de esta comunidad en el exterior, únicamente por detrás de Argentina.