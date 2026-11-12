José González apuesta por incrementar el acompañamiento a los gallegos retornados para impulsar el crecimiento de Galicia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, defendió en Río de Janeiro la necesidad de incrementar el acompañamiento a las personas gallegas que retornan, con el objetivo de facilitar su integración y aprovechar su talento como motor de crecimiento económico y social de Galicia.

González participó en la primera jornada del XIV Pleno del Consello de Comunidades Gallegas, donde encabezó la ponencia dedicada al retorno. Durante su intervención, analizó las medidas impulsadas por la Xunta para favorecer que quienes deciden regresar encuentren oportunidades reales de empleo, emprendimiento, vivienda, formación y participación social.

El conselleiro señaló que la actual Estrategia Galicia Retorna 2023-2026 se encuentra en su fase final y que el Gobierno autonómico trabaja ya en una nueva hoja de ruta. Para diseñarla, considera fundamental escuchar tanto a las personas retornadas como a los agentes implicados y a las entidades representadas en la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Gallegas. El objetivo es adaptar las políticas a las necesidades reales y reforzar aquellas iniciativas que ya están dando resultados.

Entre las herramientas que destacó figuran las Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME), que alcanzan su décima edición, y el programa Retorna Cualifica Emprego, que conecta las necesidades de contratación de las empresas gallegas con profesionales residentes en el exterior que desean regresar.

También puso en valor las ferias de empleo organizadas en Brasil, concretamente en São Paulo y Salvador de Bahía el pasado mes de junio, como instrumentos para acercar las oportunidades laborales de Galicia a la diáspora.

A estas iniciativas se suma la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno, con sedes en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Vigo, además de una oficina móvil que permite ofrecer atención en las zonas rurales. Estos servicios proporcionan orientación social, laboral y técnica tanto antes como después del regreso.

Una nueva etapa para la Estrategia Galicia Retorna

De cara a la próxima etapa, González considera necesario actualizar el marco normativo para adaptarlo a la realidad actual de la emigración y el retorno. También reclamó avances en cuestiones que dependen del ámbito estatal, como la homologación de títulos universitarios, un trámite que puede condicionar las oportunidades profesionales de quienes regresan.

El conselleiro señaló, además, que esta política se complementará con la captación de talento procedente de terceros países. En este sentido, recordó que Galicia asumirá en marzo de 2027 las competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras.

Relatorio de Cultura y Lingua | Galicia Aberta

El XIV Consello de Comunidades Galegas fija sus prioridades de futuro en cuatro mesas de trabajo en Río de Janeiro

El XIV Consello de Comunidades Galegas avanzó en Río de Janeiro en la definición de las prioridades de trabajo para los próximos años. Durante la jornada de ayer se celebraron las sesiones de las cuatro ponencias que vertebran este órgano de representación de la Galicia exterior: Cultura y Lengua, Galleguidad, Retorno y Acción Social.

Los encuentros estuvieron marcados por la colaboración entre los representantes de las entidades gallegas en el exterior y la Xunta de Galicia, con el objetivo de analizar los principales desafíos de la diáspora y establecer propuestas conjuntas.

Entre las cuestiones que se abordaron estuvo la necesidad de modernizar la legislación vigente, reforzar las oportunidades para facilitar el regreso a Galicia, mejorar la protección social de las personas residentes en el exterior y garantizar la transmisión de la identidad, la cultura y la lengua gallegas a las nuevas generaciones, aprovechando también las posibilidades de la digitalización.

Las cuatro mesas de trabajo contaron con representantes institucionales y de las comunidades gallegas.

La ponencia de Cultura y Lengua estuvo presidida por María Elvira Domínguez Alonso, con Valentín García Gómez y Marcelino Fernández Santiago como relatores y Begoña Villar Suárez como secretaria.

En Galleguidad, la presidencia correspondió a Silvia Castañeda Fuentes, con Alejandro Roberto López Dobarro como relator y José Manuel Rodríguez Martínez como secretario.

Relatorio Social del Concello de Comunidades Galegas | Galicia Aberta

La mesa de Retorno estuvo presidida por Sergio Manuel Toledo Bueno. Participaron como relatores José González Vázquez y Mª Pilar Lence Arrojo, mientras que Dolores María Neira Fernández ejerció de secretaria.

Por su parte, la ponencia Social estuvo encabezada por Jesús Luis Bescos Sinde, con Antonio Rodríguez Miranda como relator y María Diz Rodríguez como secretaria.

Las conclusiones de estos encuentros servirán para orientar las próximas políticas de la Xunta dirigidas a la comunidad gallega en el exterior, reforzando la cooperación con sus entidades y los vínculos entre Galicia y los más de medio millón de gallegos y gallegas que residen fuera de la comunidad.