La Xunta compromete su apoyo al Centro Gallego de la República Dominicana para impulsar su actividad

La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría Xeral da Emigración, ha reafirmado su apoyo al Centro Galego O Noso Lar de la República Dominicana con el objetivo de impulsar las actividades previstas para los próximos meses y seguir fortaleciendo la presencia de la cultura gallega en el país caribeño.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un nuevo encuentro de trabajo con el presidente de la entidad, Antonio Sánchez, en el que se realizó un balance de la evolución del centro y se analizaron los principales proyectos previstos para este año. Entre ellos destaca la renovación de la Praza de Galicia en Santo Domingo, una actuación simbólica y relevante para la colectividad gallega residente en la República Dominicana.

Durante la reunión también se puso en valor el papel dinamizador del Centro Galego como espacio de referencia para la difusión de la cultura gallega en el país. En este sentido, se recordó que la entidad fue una de las sedes que acogió el ciclo Mestre Mateo el pasado año, con una notable acogida tanto por parte de la comunidad gallega como del público local.

Rodríguez Miranda se refirió a la importancia de los centros gallegos en el exterior como puntos de encuentro, cohesión social y transmisión de la identidad cultural, y animó a la directiva a continuar trabajando en esta línea. Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno gallego de acompañar y respaldar aquellas iniciativas que fomenten la participación de la colectividad y mantengan vivos los lazos con Galicia.