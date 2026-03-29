La Xunta consolida en Costa Rica su compromiso con la diáspora y la Galicia exterior en América Latina

El secretario xeral de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, realizó una visita institucional a Costa Rica en el marco de su viaje oficial por América Latina, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la colectividad gallega residente en el país, reforzar los vínculos con la diáspora y avanzar en las políticas de retorno impulsadas por la Xunta de Galicia.

Durante su estancia, Rodríguez Miranda visitó la Casa de España, donde mantuvo un encuentro con representantes de la colectividad gallega, así como con la directiva del Lar Gallego de Costa Rica. En ambas reuniones, el secretario xeral destacó el papel esencial que desempeñan estas entidades como espacios de encuentro, apoyo mutuo y cohesión social para los gallegos y gallegas en el exterior. Asimismo, puso en valor su contribución a la preservación y difusión de la cultura, la lengua y las tradiciones gallegas fuera de Galicia.

Rodríguez Miranda reafirmó además el compromiso de la Xunta de Galicia con el acompañamiento integral de la diáspora, haciendo hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a este colectivo. En particular, incidió en la importancia de consolidar programas de apoyo social, iniciativas de conexión con Galicia y medidas que faciliten el retorno de aquellos gallegos y gallegas que deseen regresar.

Miranda con gallegos residentes en Costa Rica | Galicia Aberta

Encuentro en Panamá con empresarios y la colectividad

La visita a Costa Rica se enmarca en una extensa y larga agenda en América Latina. Previamente, el secretario xeral mantuvo un encuentro en Panamá con empresarios y miembros de la colectividad gallega, centrado en el análisis de las políticas de retorno promovidas por la Xunta. Durante esta jornada se abordaron distintas medidas destinadas a facilitar el regreso a Galicia, apoyar el emprendimiento y favorecer la integración social y laboral de las personas retornadas.

En este sentido, se puso especial atención en la creación de oportunidades profesionales vinculadas al retorno, así como en el acompañamiento administrativo y social que requieren quienes deciden iniciar una nueva etapa en Galicia tras años de residencia en el exterior.

Todas estas actuaciones forman parte de la Estrategia Galicia Retorna, una iniciativa impulsada por la Xunta que busca reforzar la conexión con la Galicia exterior, reconocer el valor de la diáspora y generar oportunidades reales de retorno y desarrollo.