La Xunta pone en valor el papel de la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago como embajadora del Xacobeo en Montevideo

La Xunta de Galicia ha reconocido la labor de la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago como embajadora de la ruta jacobea en Uruguay, con motivo de la celebración de su sexto aniversario, que tuvo lugar en la Sala Vaz Ferreira de Montevideo en el marco del Mes del Camino

La delegada de la Xunta de Galicia en Uruguay, Elvira Domínguez, participó en el encuentro y felicitó a los integrantes de la asociación por su trayectoria y por su contribución a la difusión del Camino de Santiago entre la sociedad uruguaya

El acto contó también con la participación de directivos de Alma Gallega y estuvo marcado por el intercambio de experiencias vinculadas a la ruta jacobea, con los testimonios de dos directivas de la asociación que compartieron sus vivencias en dos caminos realizados

La iniciativa permitió acercar al público las experiencias personales de quienes han recorrido las rutas de peregrinación, poniendo de relieve el valor cultural, espiritual y humano del Camino de Santiago, así como su capacidad para conectar a personas de diferentes países y culturas

La Xunta destacó la labor de la entidad uruguaya en la promoción de esta tradición gallega fuera de España y en el mantenimiento de los vínculos culturales entre Galicia y Uruguay, donde la presencia de la colectividad gallega constituye un importante nexo con la tierra de origen

Con seis años de trayectoria, la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago continúa contribuyendo a divulgar la historia, los valores y las experiencias del Camino, acercando la tradición jacobea a nuevas personas y reforzando la proyección internacional de Galicia

El reconocimiento del Gobierno gallego pone de manifiesto la importancia de las asociaciones y de las comunidades gallegas en el exterior como agentes de difusión cultural, capaces de mantener vivas las tradiciones y de promover el conocimiento de Galicia más allá de sus fronteras