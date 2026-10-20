La Xunta promociona el Xacobeo 2027 y la cultura gallega en Uruguay con una agenda literaria e institucional

La delegada de la Xunta en Uruguay durante la presentación de la Feria Internacional del Libro en Montevideo

La Xunta de Galicia ha intensificado la promoción internacional del Xacobeo 2027 y del patrimonio cultural gallego en Uruguay con una serie de actividades celebradas en Montevideo. La delegada autonómica en el país, Elvira Domínguez, presentó la programación y con la participación del escritor y divulgador Rodrigo Costoya, que incluye presentaciones literarias, encuentros con la colectividad gallega y la presencia institucional en la Feria Internacional del Libro de Montevideo.

La idea es acercar la historia, la literatura y las tradiciones de Galicia a la sociedad uruguaya, además de fortalecer los vínculos culturales con la comunidad gallega residente en el país de cara a la celebración del próximo Año Santo.

Uno de los primeros actos tuvo lugar en el Patronato da Cultura Galega de Montevideo, donde Domínguez y Costoya presentaron la novela "Portosanto. El enigma de Colón" ante un salón lleno de público.

La obra permitió abordar la teoría sobre el posible origen gallego de Cristóbal Colón y acercar a los asistentes a una de las cuestiones históricas que han despertado mayor interés en torno a la figura del navegante. La presentación se completó con actuaciones de danza, canto y percusión tradicional a cargo de los talleres de la propia entidad.

La actividad puso de relieve el papel de las instituciones gallegas en el exterior como espacios de encuentro y transmisión de la identidad cultural, en los que las tradiciones y la historia continúan presentes entre las distintas generaciones de la emigración.

Asistentes a la presentación | Galicia Aberta

Encuentro con la colectividad en el Centro Galego de Montevideo

La agenda continuó en el histórico Centro Galego de Montevideo, donde la delegada de la Xunta y el escritor compartieron un encuentro con socios de la entidad y miembros de la comunidad gallega.

Durante la jornada, Costoya presentó su novela "Hijos de Gael" y participó en un diálogo sobre distintos episodios de la historia de Galicia, sus conexiones con la tradición celta y su presencia en la literatura contemporánea.

El encuentro sirvió para estrechar los lazos entre la Galicia actual y sus comunidades en el exterior, así como para poner en valor el papel de los centros gallegos en la conservación y difusión de la cultura, la lengua y las tradiciones entre los descendientes de emigrantes.

Presentación de los actos conmemorativos del Xacobeo | Galicia Aberta

El programa concluyó con la participación de la Xunta en la Feria Internacional del Libro de Montevideo, uno de los principales encuentros culturales de Uruguay. En este marco, Rodrigo Costoya mantuvo un coloquio abierto con el público en la Sala Dorada para presentar sus últimas obras y acercar a los lectores uruguayos la historia, la narrativa y el patrimonio gallegos.

La jornada contó también con la participación de agrupaciones folclóricas vinculadas a las entidades gallegas presentes en el país. El cierre musical corrió a cargo del Grupo de Pandereteiras Quérovos y del Coro de Alma Gallega, que llevaron al público las expresiones tradicionales de la cultura gallega.