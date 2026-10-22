La Xunta aprueba su primera Estrategia Gallega de Innovación Empresarial, dotada con más de 400 millones de euros

La Xunta de Galicia ha aprobado su primera Estrategia Gallega de Innovación Empresarial, un plan dotado con más de 400 millones de euros y con horizonte en 2028 que busca reforzar la competitividad del tejido productivo, impulsar la incorporación de tecnología y favorecer la creación de empleo cualificado.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, anunció la aprobación de la iniciativa en la reunión del Consello de la Xunta celebrada este lunes, 19 de octubre. Bajo el nombre Galicia, fábrica de innovación, la estrategia pretende que la innovación deje de ser algo excepcional y pase a formar parte de la actividad habitual de las empresas.

Rueda subrayó que el propósito es «que la innovación forme cada día más parte de las empresas», una apuesta que considera fundamental para competir en un mercado cada vez más global y tecnológico.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, incidió en la importancia de trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la actividad productiva. La finalidad es que las ideas se conviertan en nuevos productos y soluciones industriales que puedan fabricarse y comercializarse desde Galicia, generando empleo cualificado y de calidad.

Cuatro ejes de actuación

La estrategia se articula en cuatro ejes y un total de 14 medidas que abarcan desde la incorporación de talento especializado hasta la financiación de proyectos y su llegada al mercado.

El primer eje, activar la innovación, contará con 47,4 millones de euros y se centrará especialmente en facilitar que las pequeñas y medianas empresas incorporen nuevas capacidades y profesionales cualificados.

El segundo, potenciar la innovación, concentra 231,9 millones de euros para impulsar el desarrollo tecnológico, la maquinaria avanzada y la industrialización de proyectos innovadores. Entre las actuaciones previstas figura el programa Industrializa la Innovación, que contará con 66,5 millones de euros y cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

El tercer eje, estructurar y conectar, dispondrá de 9,4 millones de euros para reforzar la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y otros agentes del ecosistema innovador. El objetivo es facilitar que las necesidades de las compañías encuentren respuesta en soluciones tecnológicas aplicables.

Por último, el eje dedicado a movilizar la inversión contará con 113,1 millones de euros gestionados por el Igape para favorecer la financiación de proyectos empresariales innovadores y facilitar que puedan desarrollarse y llegar al mercado.

Más empresas innovadoras en 2028

La Xunta parte de la evolución registrada en los últimos años en Galicia. Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, entre 2018 y 2024 el gasto empresarial en I+D creció un 71 %, hasta alcanzar los 510,5 millones de euros. En ese mismo periodo, el personal de las empresas dedicado a estas actividades aumentó un 30 %, hasta las 6.285 personas.

Con la nueva estrategia, el Ejecutivo gallego se fija como meta incrementar un 25 % el número de empresas innovadoras y superar los 1.500 millones de euros de gasto empresarial en innovación en 2028. También pretende ampliar la participación de las compañías en los instrumentos públicos de apoyo y reforzar la conexión entre investigación, industria y mercado.

El plan incorpora, además, un modelo de acompañamiento personalizado a través del Igape, con el propósito de adaptar las ayudas y los recursos disponibles a las necesidades y al grado de desarrollo de cada empresa.

La iniciativa busca, en definitiva, ampliar la base de empresas que innovan en Galicia y conseguir que el conocimiento generado en la comunidad se traduzca en actividad industrial, nuevos productos y oportunidades de empleo.