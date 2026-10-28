La Xunta eleva a 13,4 millones el presupuesto para la acción exterior gallega en 2027

La Xunta de Galicia implementará en 2027 su política de acción exterior con un presupuesto de 13,4 millones de euros, destinado principalmente a impulsar la cooperación internacional, mantener la colaboración con entidades que desarrollan proyectos fuera de España y fortalecer la presencia gallega en Europa.

La mayor parte de estos fondos, cerca de 11 millones de euros, se reservará para el Plan anual de la cooperación gallega de 2027, que será el primero de los ejercicios comprendidos en el VI Plan director de la cooperación gallega 2027-2030. La previsión presupuestaria fue presentada por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante su comparecencia parlamentaria para explicar las cuentas de su departamento para el próximo año.

Entre las principales líneas de actuación figuran la continuidad de las convocatorias de subvenciones para proyectos de cooperación en el exterior, las iniciativas de ayuda humanitaria y los programas de educación para el desarrollo global. Estas herramientas permiten canalizar recursos hacia actuaciones promovidas por entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional.

La cooperación gallega inicia una nueva etapa

El ejercicio de 2027 marcará el comienzo del nuevo ciclo de planificación de la cooperación gallega, con el VI Plan director para el periodo 2027-2030. El plan anual previsto para el próximo año será el primero en desarrollarse dentro de este marco y establecerá las actuaciones prioritarias que recibirán financiación.

La continuidad de las ayudas a proyectos en el exterior, a la asistencia humanitaria y a la educación para el desarrollo constituye uno de los ejes de la planificación presupuestaria. La Xunta mantiene así distintas vías de apoyo a las organizaciones que promueven iniciativas de cooperación y sensibilización sobre los desafíos globales.

La dotación anunciada sitúa la cooperación gallega como el principal componente económico de la política de acción exterior autonómica, al concentrar cerca de 11 de los 13,4 millones de euros previstos.

La cooperación con los territorios vecinos seguirá siendo otra de las prioridades de la Xunta. El Gobierno gallego prevé continuar trabajando en proyectos de cooperación transfronteriza, un ámbito en el que Galicia cuenta con una trayectoria consolidada, especialmente en las relaciones con el norte de Portugal.

La presencia de Galicia en Europa será también una de las líneas de trabajo para 2027. En este ámbito, la Xunta sitúa como prioridad el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, que determinará las líneas generales de financiación comunitaria para los siguientes años.