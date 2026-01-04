La Xunta lleva la cultura gallega a casi 1.500 alumnos en el exterior

La Xunta de Galicia ha hecho un balance "positivo" de los programas culturales dirigidos a la diáspora: cerca de 1.500 alumnos formados, alrededor de 50 talleres, 40 entidades del exterior y presencia en más de 10 países, gracias a una inversión total de 400.000 euros. Los datos corresponden a las iniciativas Obradoiros y Escuelas Abiertas, impulsadas por la Secretaría Xeral de la Emigración.

En el marco de Obradoiros, la Xunta desplazó formadores especializados desde Galicia para impartir 43 talleres en 43 entidades gallegas del exterior durante 2025. Las actividades —centradas en folclore, música tradicional, artesanía y cultura gallega— se desarrollaron en países de América y Europa como Argentina, Brasil, México, Venezuela, Panamá, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Suiza y España, reforzando la difusión directa de la cultura gallega entre las comunidades emigrantes.

Impartiendo unas de las clases | Galicia Aberta

Por su parte, Escuelas Abiertas siguió el camino inverso: 44 formadores procedentes de hasta 10 países participaron en una estancia formativa en Galicia, celebrada del 4 al 15 de julio en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. La formación especializada abarcó disciplinas como baile tradicional, gaita, canto popular, percusión y confección del traje tradicional gallego, con el objetivo de mejorar la capacitación de quienes enseñan cultura gallega en el exterior.

En conjunto, los dos programas consolidan un modelo formativo bidireccional con cifras destacadas: medio centenar de formadores cualificados, decenas de entidades beneficiarias y una red internacional que abarca América y Europa. La Xunta subraya que estos resultados garantizan la continuidad y calidad de la transmisión cultural y fortalecen el vínculo entre Galicia y su diáspora a través de una estrategia sostenida y cuantificable.