La Xunta pone en común la estrategia de retorno y apoyo a la emigración gallega en Argentina y Uruguay

La Xunta ha puesto común el trabajo que desarrollan sus delegaciones en Argentina y Uruguay como instrumentos fundamentales para avanzar en las políticas de retorno y reforzar la atención a la comunidad gallega residente en el exterior.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, junto al secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el secretario xeral técnico de la Consellería, Joaquín Macho, mantuvieron una reunión de trabajo con los delegados de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, y en Uruguay, Elvira Domínguez, para hacer balance de las actuaciones desarrolladas y abordar los principales desafíos de futuro.

Durante el encuentro se puso en valor el papel estratégico de ambas delegaciones, tanto en el acompañamiento a los gallegos residentes en estos países como en la difusión de las oportunidades que ofrece Galicia para quienes desean regresar y desarrollar un proyecto personal y profesional en la comunidad.

Uno de los temas de los que se habló fue la puesta en marcha de la nueva sede de la Delegación de la Xunta en Buenos Aires, recientemente adquirida en la avenida Belgrano 990, esquina con Bernardo de Irigoyen. Este nuevo espacio permitirá mejorar la presencia institucional de Galicia en Argentina, mejorar la atención a la ciudadanía y potenciar las acciones vinculadas al retorno, la captación de talento y la promoción económica, cultural y turística.

En Argentina residen 200.000 gallegos y gallegas, la colectividad más numerosa del exterior y para la Xunta estas delegaciones representan un punto de encuentro permanente entre Galicia y sus comunidades en el exterior, para facilitar el apoyo a la ciudadanía y mantener unos vínculos históricos que siguen siendo fundamentales para la proyección de Galicia en el mundo.