La Xunta pone en valor en São Paulo a la Sociedade Hispano Brasileira como “embajada viva” de la galleguidad

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó en São Paulo el compromiso de la Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos, Instrução e Recreio con la galleguidad y con la atención a la colectividad gallega residente en Brasil, durante un encuentro mantenido con su presidenta, María Dolores Daparte Souto, y miembros de la directiva.

En la reunión, el representante de la Xunta de Galicia puso en valor el papel histórico de esta entidad como referente de la presencia gallega en el país sudamericano y subrayó la importancia de la colaboración institucional para mantener vivos los lazos culturales y sociales con Galicia. Miranda incidió especialmente en los programas sociales, culturales y de retorno que impulsa la Secretaría Xeral da Emigración para apoyar a las familias gallegas en el exterior.

El secretario xeral señaló que entidades como la Sociedade Hispano Brasileira se han consolidado a lo largo de su trayectoria como espacios de encuentro, apoyo mutuo y preservación de las tradiciones gallegas. “La colaboración entre la Xunta y la comunidad gallega en Brasil es fundamental para fortalecer los vínculos que nos unen y para garantizar que la identidad gallega siga viva en las nuevas generaciones”, afirmó.

Asimismo, agradeció la implicación de la directiva y de los socios en el mantenimiento de la actividad cultural y social de la colectividad, destacando que “cada centro gallego en el exterior es una embajada viva de Galicia en el mundo”.