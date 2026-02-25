La Xunta reafirma su compromiso con la atención a las personas mayores gallegas en Brasil

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó la Sociedade Beneficente Rosalía de Castro, donde reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia de reforzar su colaboración con la entidad en el proceso de ampliación de sus servicios y en la atención a un número creciente de personas usuarias.

La institución, sin ánimo de lucro y activa desde 1983, presta atención integral a personas mayores y dependientes de la colectividad gallega en la ciudad brasileña, ofreciendo servicios preventivos, sanitarios y asistenciales orientados a garantizar una atención digna y una longevidad saludable.

Rodríguez Miranda puso en valor que se trata de la única entidad en São Paulo que ofrece atención socioasistencial específica a la comunidad gallega, lo que la convierte en un recurso esencial para muchas familias, especialmente en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

Durante la reunión con la directiva se analizó la evolución de las necesidades asistenciales y el fortalecimiento del centro de día para dar respuesta a una demanda creciente. El secretario xeral subrayó que el apoyo social a los gallegos del exterior, y en particular a las personas mayores, constituye una prioridad para la Xunta.

La visita forma parte de la agenda institucional que el responsable autonómico desarrolla en Brasil, centrada en consolidar la red de apoyo social a la colectividad gallega y en reforzar la presencia institucional de Galicia en el país.