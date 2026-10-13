La comunidad gallega lleva el Xacobeo 2027 al corazón de Nueva York

La cultura y las tradiciones gallegas tomaron este lunes la Quinta Avenida de Nueva York con motivo del Desfile del Día de la Hispanidad, una de las grandes citas de la comunidad hispana en Estados Unidos. La celebración contó con la participación del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, en una jornada que sirvió para proyectar internacionalmente el próximo Año Santo.

Varias de las carrozas participantes lucieron motivos vinculados al Xacobeo 2027, convirtiendo el desfile en un escaparate de la identidad gallega ante miles de personas. La presencia de las entidades de la diáspora volvió a poner de manifiesto el papel de la comunidad gallega en la conservación y difusión de sus raíces al otro lado del Atlántico.

Entre las agrupaciones participantes estuvieron La Nacional, entidad organizadora del desfile y con una importante presencia gallega; la Casa de Galicia de Nueva York; el Centro Español de Queens, y el Centro Orensano Social Club. Sus integrantes recorrieron la avenida portando banderas y vestidos con trajes tradicionales.

El Xacobeo, escaparate de la cultura gallega

El comisario del Xacobeo 2027 destacó el valor de esta cita para acercar Galicia a públicos de distintas procedencias. Según señaló, la participación de las agrupaciones gallegas permite mostrar la cultura y las tradiciones de la comunidad «a gente de todas partes del mundo».

La presencia del Xacobeo en Nueva York se enmarca en la estrategia de difusión internacional del Año Santo de 2027, con el objetivo de dar visibilidad a Galicia y a una celebración que forma parte de su patrimonio cultural y espiritual.

Por su parte, Rodríguez Miranda puso el acento en la importancia de la participación gallega en un acontecimiento de especial relevancia para los españoles residentes en Estados Unidos. El secretario xeral reafirmó, además, el compromiso de la Xunta de Galicia con el apoyo a iniciativas que contribuyan a mantener vivas las tradiciones y a reforzar la presencia de la cultura gallega en grandes eventos internacionales.

Una cita de referencia para la comunidad hispana

El Desfile del Día de la Hispanidad forma parte del Mes de la Herencia Hispánica, que se celebra en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para reconocer la contribución, la historia y la cultura de las comunidades hispanas.

Organizado por La Nacional, el desfile reúne en la Quinta Avenida a delegaciones de 21 países de habla hispana. La participación gallega, con sus símbolos, indumentaria tradicional y referencias al Xacobeo 2027, permitió sumar la identidad de Galicia a esta celebración compartida y situar el próximo Año Santo en uno de los escenarios internacionales más emblemáticos.