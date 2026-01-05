Antonio Rodríguez Miranda: “Existe una fuerte expectativa entre los emigrantes de regresar a Venezuela si avanza la recuperación democrática”

El secretario xeral da Emigración y secretario del PP Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró el pasado lunes en la Televisión de Galicia que la comunidad gallega residente en Venezuela, unas 32.000 personas, vive momentos de preocupación, expectación y esperanza ante la situación política y social del país, tras los últimos acontecimientos que han marcado un punto de inflexión.

Rodríguez Miranda explicó que durante el fin de semana la población permaneció mayoritariamente en sus casas, coincidiendo además con días festivos, y señaló que este lunes será clave para comprobar si el país “empieza a funcionar con cierta normalidad”, con la reapertura del comercio y la recuperación de la actividad cotidiana, especialmente en Caracas, donde se concentra la mayor parte de la comunidad gallega y donde se prevé que se noten más los cambios.

Según indicó, los centros gallegos en Venezuela —a los que está vinculado cerca del 90% de los gallegos residentes en el país— cerraron sus puertas por motivos de seguridad, aunque está previsto que comiencen a abrir parcialmente. Destacó especialmente el papel del Centro Gallego de Caracas, que cuenta con más de 20.000 asociados y actúa como eje fundamental de apoyo a las familias.

El responsable de Emigración subrayó que la Xunta mantiene un contacto permanente e intensificado con la colectividad gallega a través de estas entidades, que considera “los ojos de Galicia” en Venezuela. Gracias a esta red, explicó, es posible detectar situaciones de necesidad y actuar con rapidez ante cualquier cambio.

En el ámbito social, Rodríguez Miranda recordó que Galicia ha destinado en los últimos años más de dos millones de euros anuales en ayudas para los gallegos residentes en Venezuela, con cerca de 2.000 apoyos económicos concedidos solo en el último ejercicio, especialmente a personas mayores y con problemas sanitarios. Añadió que la Xunta está preparada para activar ayudas de emergencia si la situación lo requiere.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante su entrevista en la TVG | TVG

El secretario xeral da Emigración destacó también el impacto humano de la crisis venezolana, que ha provocado la salida de unos ocho millones de personas del país, muchas de ellas retornadas a Galicia o acogidas por familias gallegas. Según explicó, existe ahora una fuerte expectativa entre quienes se vieron obligados a emigrar sobre la posibilidad de regresar a Venezuela si el país inicia un proceso real de recuperación democrática, libertad y bienestar.

No obstante, Rodríguez Miranda precisó que la Xunta no puede intervenir en ámbitos políticos o diplomáticos, competencias exclusivas del Estado, aunque sí puede “estar al lado de las familias”, prestar apoyo social y garantizar la atención a las necesidades básicas de los gallegos en el exterior.

“El sentimiento general es de esperanza”, concluyó, “con el deseo de que Venezuela pueda recuperar la libertad, la democracia y la calidad de vida que tuvo durante tantos años”.