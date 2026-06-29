La Xunta reclama el relevo generacional de las casas gallegas para mantener viva la identidad de Galicia en Euskadi

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, animó el pasado domingo a las nuevas generaciones de gallegos y descendientes residentes en Euskadi a participar en la vida de las casas y centros gallegos para garantizar el futuro del movimiento asociativo y seguir fortaleciendo la presencia de Galicia en el exterior.

González hizo este llamamiento durante su participación en la celebración del XXXVII Día de Galicia en Euskadi, un encuentro organizado por la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi que reunió a representantes de las principales entidades gallegas asentadas en el País Vasco y que volvió a convertirse en un punto de encuentro entre las comunidades gallega y vasca.

Durante su intervención, el conselleiro puso en valor la trayectoria de más de cuatro décadas de la Irmandade de Centros Galegos en Euskadi y destacó su papel como referente en la conservación y difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad gallegas fuera de la tierra de origen.

“La Galicia de hoy también se construye desde fuera”, señaló González, quien recordó que las comunidades gallegas en el exterior desempeñan una labor fundamental como representantes de una Galicia “moderna, abierta y orgullosa de sus raíces”.

El responsable autonómico destacó la fortaleza del tejido asociativo gallego en Euskadi, una comunidad donde residen más de 34.000 personas nacidas en Galicia. En este sentido, recordó algunos hitos recientes que muestran el arraigo de esta colectividad, como el centenario de la Casa de Galicia en Bilbao o el 125 aniversario del Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo.

Un futuro ligado a la participación de los jóvenes

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue la necesidad de impulsar el relevo generacional dentro de las entidades gallegas. José González invitó a los jóvenes gallegos y descendientes a acercarse a los centros, conocer su actividad y participar en sus proyectos.

El conselleiro defendió que estas entidades deben seguir siendo espacios “atractivos, vivos y dinámicos” donde las nuevas generaciones puedan encontrar un lugar para compartir su identidad, mantener los vínculos con Galicia y desarrollar actividades culturales y sociales.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Xunta para acompañar y apoyar aquellas iniciativas destinadas a favorecer la continuidad de las casas y centros gallegos en el exterior.

En el marco del acto, González entregó la Insignia de Ouro da Irmandade 2026 a María Pilar Rodríguez Villar, a quien reconoció su dedicación y compromiso con la colectividad gallega en Euskadi, tanto desde la Agrupación Hijos de Galicia de Sestao como desde la propia Irmandade, de la que fue secretaria y presidenta durante más de veinte años.

La celebración del Día de Galicia en Euskadi contó con un amplio programa de actividades culturales y de convivencia que comenzó el viernes con actuaciones de danza, música, herri kirolak, cantos de taberna y foliadas, y en la Praza dos Fueros con un festival folclórico protagonizado por grupos de gaita, danza y música tradicional de las casas y centros gallegos del País Vasco.