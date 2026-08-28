La Xunta reivindica el papel de la Casa de Galicia de Alcorcón

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó la labor de la Casa de Galicia de Alcorcón como espacio de encuentro para la comunidad gallega residente en Madrid y como referente para la difusión de la cultura y las tradiciones de Galicia fuera de la Comunidad.

Miranda mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad, Julio Carballeira, y la tesorera, Carmen Lamas, durante el que conoció de primera mano la actividad que desarrolla la asociación y los proyectos que prevé impulsar para continuar acercando la cultura gallega a las nuevas generaciones.

Durante la reunión, el secretario xeral puso en valor el papel que desempeñan las entidades gallegas en el exterior como lugares de convivencia y transmisión de la identidad gallega. En este sentido, subrayó que las casas y centros gallegos contribuyen a mantener los vínculos con Galicia entre quienes residen fuera de la Comunidad y favorecen el contacto entre distintas generaciones.

Miranda agradeció asimismo la implicación de la directiva y de los socios de la Casa de Galicia de Alcorcón en la promoción de la cultura, la lengua y las tradiciones gallegas en la Comunidad de Madrid.

El responsable de Emigración señaló que estas entidades son "fundamentales para mantener viva la galleguidad" y para garantizar que Galicia continúe presente allí donde reside su colectividad.

El encuentro permitió también abordar las líneas de colaboración entre la Xunta y el tejido asociativo gallego en el exterior, así como la continuidad de las iniciativas destinadas a reforzar la presencia de la cultura gallega entre la colectividad residente fuera de Galicia.