Una boya para mantener a las medusas lejos del baño

La convivencia entre los bañistas de las playas y las medusas puede estar más cerca de tener una solución tecnológica. Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante ha desarrollado una boya flotante capaz de alejar a las medusas de las zonas de baño de los arenales —o de cualquier otra área sensible, como instalaciones acuícolas o puntos de captación de agua— mediante la generación de campos electromagnéticos.

Una boya en el mar

El sistema actúa sobre el movimiento de estos animales: las medusas se desplazan mediante movimientos de su umbrela, con la que generan un flujo de agua que les permite avanzar y la tecnología diseñada reduce temporalmente esa capacidad de movimiento cuando los ejemplares se acercan al dispositivo. Al alejarse, recuperan completamente su movilidad por efecto de la gravedad y las corrientes marinas.

Por tanto, se trata de una herramienta inocua y sostenible. A diferencia de las barreras físicas, que pueden interferir el paso de animales de otras especies, este sistema está concebido para actuar únicamente sobre las medusas, sin producir daños ni residuos en el medio marino.

Redes antimedusas, que bloquean el paso a otras especies

La propia boya incorpora los elementos electrónicos y las fuentes de energía, además de una cadena con peso para mantener la estructura en posición vertical. Además, a distintas profundidades se colocan emisores de ondas, mientras que una serie de bobinas genera los campos electromagnéticos.

Carabelas portuguesas, medusas varadas en el litoral de España

Esta tecnología, pensada tanto para proteger a bañistas como a empresas que operan en entornos costeros, busca ahora empresas interesadas en su explotación comercial mediante licencias o proyectos de I+D+i.