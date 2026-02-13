El Mediterráneo, una competición por un tercio del turismo mundial

El Mediterráneo es el primer destino turístico mundial. Un tercio de los turistas se desplaza cada año a alguno de los 22 países de tres continentes que baña este mar, según la Organización Mundial del Turismo, en un ranking que capitanean las famosas playas españolas, los lujosos puertos franceses, las cristalinas aguas italianas, la animada costa croata y las paradisíacas islas griegas. Sin embargo, el flanco sur están moviendo ficha para capturar parte de este mercado, poniendo el foco en la náutica de alto nivel, un nicho de alto nivel adquisitivo y gran capacidad de gasto.

Verano en Ibiza

La estrategia es clara: marinas de última generación para atraer al visitante y ciudades de nueva planta orientadas a captar inversores se combinan con facilidades normativas y exenciones fiscales selectivas que sitúan a países como Egipto, Turquía y, en menor medida, Marruecos en el radio de interés del capital extranjero.

En el caso del país de las pirámides, cuya economía tiene en el sector turístico uno de sus principales pilares, ha decidido aprovechar el tirón del mar Rojo para apostar por el turismo náutico en el Mediterráneo, con hasta catorce nuevas ciudades que servirán como puerta marítima de entrada a un país que aspira a captar 30 millones de turistas internacionales al año en el horizonte de 2030.

Nueva ciudad en Egipto, junto al Mediterráneo

El potencial detrás de la reconfiguración de la fachada mediterránea es enorme, lo que ha llevado al fondo soberano emiratí a desembolsar casi 30.000 millones de euros para las maltrechas arcas públicas egipcias a cambio de desarrollar una megaciudad, al estilo de las que pueblan el golfo Pérsico, en la península de Ras Al-Hekma. De fondo, la misma idea que ha llevado al presidente Trump, magnate inmobiliario, a definir Gaza como "una hermosa propiedad con vistas al mar" Mediterráneo y orientar su reconstrucción al turismo.

Plan de Estados Unidos para "la nueva Gaza"

Con este panorama, dada la irrupción de estos competidores, los países europeos deberán evaluar la necesidad de elevar el listón de sus infraestructuras, regulaciones y servicios para seguir gozando del favor de un público creciente. La batalla ya no se libra por el turista de toalla, sino por el propietario de un yate.