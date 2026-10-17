¿Dispositivos portátiles para prevenir infartos?

Los relojes y anillos inteligentes registran mucha más información sobre la salud de la que médicos y usuarios son capaces de interpretar. Al menos, es lo que creen los investigadores de Stanford que han decidido analizar si este tipo de dispositivos pueden predecir con hasta seis meses de antelación una muerte súbita.

Basándose en el análisis retrospectivo de los datos de los distintos dispositivos de un hombre de 76 años que falleció repentinamente a causa de una fibrilación ventricular, la que a menudo se relaciona con infartos, los científicos han demostrado que el deterioro comenzó a registrarse meses antes de su muerte.

El trabajo, que recoge los datos de siete años en tres dispositivos —530 entrenamientos registrados por una bicicleta Peloton, cinco años de mediciones de dos Apple Watch y otros dos de recopilaciones nocturnas a través de un Oura Ring de tercera generación— y los combina con el historial médico del fallecido, pone de manifiesto que "desde hacía meses, había varios indicios claros de que algo no funcionaba bien".

La variabilidad de la frecuencia cardiaca —la diferencia de tiempo entre un latido y el siguiente— se redujo aproximadamente a la mitad, mientras el pulso aumentaba tanto en reposo como durante la noche y la respiración y los patrones de sueño empeoraron. "Hubo un cambio brusco y sincronizado entre sistemas fisiológicos interdependientes, captado por dos dispositivos independientes”, explica Ziv Lautman, autor principal de la investigación.

Sistemas de alerta

Con este único caso sobre la mesa, mientras se prepara un ensayo con hasta mil pacientes para comprobar si esa combinación de cambios se repite antes de otros problemas cardiovasculares, Michael Snyder, responsable del Centro de Genómica y Medicina Personalizada de la universidad de Stanford, apunta que la lección que extrae es que deben mejorar los sistemas de alerta de los dispositivos inteligentes.

"El sistema necesita mejorar en la forma de transmitir esa información", añade Snyder, mientras Lautman proyecta: "La promesa es que si los dispositivos portátiles pueden detectar estos cambios antes de que ocurran eventos graves, podremos salvar vidas".