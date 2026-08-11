¿Cómo reaccionará la naturaleza al eclipse? Aves a sus dormideros, insectos activos y flores que se cierran

El eclipse total de Sol que podrá observarse este miércoles, 12 de agosto, desde una parte importante de la Península permitirá contemplar no solo un fenómeno astronómico excepcional, sino también cómo la naturaleza responde a una repentina desaparición de la luz. SEO/BirdLife ha explicado que durante los minutos de oscuridad las aves podrán dirigirse a sus dormideros, los insectos modificar su actividad y algunas flores cerrarse antes de tiempo.

El fenómeno, considerado por la organización como uno de los acontecimientos astronómicos "más importantes y singulares" del siglo, no se observa en España desde hace más de un siglo y se espera que atraiga a miles de personas.

Más allá del espectáculo celeste, el eclipse constituye una oportunidad para observar las respuestas de los seres vivos ante una especie de "noche impostada" en mitad de la tarde. En apenas unos minutos se producirán tres cambios ambientales: una reducción drástica de la luz, un descenso de la temperatura y una alteración temporal de los ritmos circadianos.

SEO/BirdLife recuerda que durante el eclipse total de Sol de 2024, visible en Norteamérica, los científicos observaron cambios en el comportamiento de numerosas especies de aves. Muchas dejaron de cantar y redujeron su actividad, adoptando comportamientos propios del anochecer y preparándose para el descanso.

La intensidad de estas respuestas, sin embargo, varió según la especie y el hábitat. Durante la fase de oscuridad, las aves pueden interrumpir su actividad vocal y, cuando vuelva la luz, interpretar el cambio como un nuevo amanecer y recuperar su característico coro.

Este comportamiento está estrechamente relacionado con el reloj biológico de las aves. También se han documentado episodios en los que especies nocturnas, como búhos y lechuzas, comenzaron a vocalizar durante la oscuridad, al responder a las condiciones propias del anochecer.

El eclipse se produce además en agosto, coincidiendo con el comienzo de la migración postnupcial de numerosas especies. Los investigadores consideran que el fenómeno podría influir en individuos que se encuentren en pleno desplazamiento, aunque no existen actualmente estudios científicos que demuestren alteraciones en la dirección o duración de las migraciones provocadas por un eclipse.

El descenso repentino de la luz y de la temperatura puede afectar igualmente a otros organismos. Los insectos pueden modificar sus patrones habituales de actividad al interpretar la oscuridad como la llegada de la noche, mientras que determinadas plantas pueden responder al cambio de iluminación cerrando sus flores antes de lo habitual.

Estas respuestas permitirán observar cómo diferentes organismos utilizan señales ambientales como la luz y la temperatura para regular su actividad y sincronizarse con los ciclos diarios.

La sucesión de eclipses previstos para el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028 convertirá a España, según SEO/BirdLife, en un "auténtico laboratorio viviente" para estudiar las respuestas de la biodiversidad ante estos fenómenos astronómicos.

En este contexto, investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad de Sevilla han puesto en marcha Ecoeclipse, una iniciativa de ciencia ciudadana destinada a analizar cómo afecta la caída de luz durante los eclipses al comportamiento acústico y a los paisajes sonoros de aves y murciélagos.

La iniciativa permite la participación ciudadana mediante el registro de los sonidos del entorno durante el eclipse y en los días anteriores y posteriores a cada fenómeno, con el objetivo de ampliar el conocimiento científico sobre la respuesta de la fauna a estos cambios ambientales.